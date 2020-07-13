南方四島遊客爆量 暫不強推登島人數管制

新冠肺炎疫情和緩，旅客湧入澎湖，南方四島國家公園6月份遊客創新高，海洋國家公園管理處曾想以價制量，管制登島人數，因居民反彈而作罷，目前先謀求共識再通盤檢討生態景觀計畫。

海管處長徐韶良今天表示，南方四島國家公園在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨緩之後，遊客也跟著爆量，其中單單今年6月，東嶼坪有1774人，東吉嶼更高達8792人，都創今年新高，比今年1至5月的總數1562人和4747人還多，園區內的島嶼承載量，引起關注。

徐韶良指出，海管處在1年前計畫推出「自然生態景觀區」的構想，興辦社區導緊解說員培訓、遊程規畫、步道設施、水電改善和公共設施等基礎建設，對地方長期來說不是壞事；但當時離島居民可能不太了解而發生掀桌，不歡而散的意外。

他說，因此現階段不會強推政策，未來只有一步一步來，希望能在取得社區居民的共識後，納入配合正在進行的南方四島第一次通盤檢討，再作研議。

澎湖南方四島國家公園是4月1日起至9月30日止開放水域活動，區分為一般管制區、遊憩區、特別景觀區及生態保護區，其中除西吉無人島沒有碼頭設施外，其餘包括東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼等3島都有漁港或突堤碼頭，遊客都可登島。

澎湖南方四島國家公園是在民國103年成立，包括西吉嶼、東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼、頭巾、鐵砧、鐘仔、豬母礁、鋤頭嶼等附屬島礁，海域面積達3萬5843.62公頃，園區自然生態、地質景觀或人文史跡等資源，都維持著原始、低污染的天然樣貌，園區內的珊瑚礁覆蓋率高達64.8%，高於50%標準，是澎湖最美麗的海底花園與海洋種原庫等多樣的生態環境。