守護山林與原民文化 屏東縣8原鄉守護山林隊大誓師

屏東縣山林面積廣大且資源豐富，原住民保留地面積有6.8萬公頃是全國之最。近幾年來，屏東縣政府爭取相關經費，在原住民族地區推動山林守護等相關計畫，屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦理守護山林誓師大會並舉行授旗儀式，展現族人共同維護原鄉傳統遺址及自然生態資源工作。

屏東林區管理處指出，為彰顯中央、地方政府與在地居民攜手合作，組成涵蓋「深山、淺山、部落」綿密山林巡護網路之模式，一起守護山林及部落文化資產。結合地方居民協助巡護恆春地區國有林班及保安林，屏東林管理處藉由社區林業計畫輔導屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會組成森林巡護及義勇救火隊，另輔導牡丹鄉大梅社區發展協會組成森林巡護隊。

屏東縣政府原住民處透過原鄉地區傳統遺址生態維護計畫，輔導屏東縣8個原鄉，三地門、霧台、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹鄉，組織8隊傳統遺址與生態維護隊，巡護部落生態資源及傳統文化遺址。屏東林區管理處今配合屏東縣政府及地方公所一同請巡護隊伍會師交流，協力守護山林。

原民處指出，縣府調查轄內原鄉需求，提報計畫向原住民族委員會爭取經費辦理巡護原住民族地區森林資源、記錄原鄉傳統遺址及相關歷史，及維護生態資源等相關工作。山林守護隊伍規模從最初獅子鄉，之後不斷增加，直到去年，瑪家鄉也列入計畫，縣內8個原住民鄉均有山林守護隊伍，屏東也成為全國隊伍數量最多的縣。