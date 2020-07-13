快訊

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

守護山林與原民文化 屏東縣8原鄉守護山林隊大誓師

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦理守護山林誓師大會並舉行授旗儀式，展現族人共同維護原鄉傳統遺址及自然生態資源工作。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦理守護山林誓師大會並舉行授旗儀式，展現族人共同維護原鄉傳統遺址及自然生態資源工作。記者劉星君／攝影

屏東縣山林面積廣大且資源豐富，原住民保留地面積有6.8萬公頃是全國之最。近幾年來，屏東縣政府爭取相關經費，在原住民族地區推動山林守護等相關計畫，屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦理守護山林誓師大會並舉行授旗儀式，展現族人共同維護原鄉傳統遺址及自然生態資源工作。

屏東林區管理處指出，為彰顯中央、地方政府與在地居民攜手合作，組成涵蓋「深山、淺山、部落」綿密山林巡護網路之模式，一起守護山林及部落文化資產。結合地方居民協助巡護恆春地區國有林班及保安林，屏東林管理處藉由社區林業計畫輔導屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會組成森林巡護及義勇救火隊，另輔導牡丹鄉大梅社區發展協會組成森林巡護隊。

屏東縣政府原住民處透過原鄉地區傳統遺址生態維護計畫，輔導屏東縣8個原鄉，三地門、霧台、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹鄉，組織8隊傳統遺址與生態維護隊，巡護部落生態資源及傳統文化遺址。屏東林區管理處今配合屏東縣政府及地方公所一同請巡護隊伍會師交流，協力守護山林。

原民處指出，縣府調查轄內原鄉需求，提報計畫向原住民族委員會爭取經費辦理巡護原住民族地區森林資源、記錄原鄉傳統遺址及相關歷史，及維護生態資源等相關工作。山林守護隊伍規模從最初獅子鄉，之後不斷增加，直到去年，瑪家鄉也列入計畫，縣內8個原住民鄉均有山林守護隊伍，屏東也成為全國隊伍數量最多的縣。

原住民處長顏成仁說，守護山林的意義，不僅是對自然，同時也可以是人文。相關計畫提供70個工作機會給原鄉族人，隊員年齡橫跨老、中、青三代，藉由巡護山林及維護舊部落等工作互動裡，無形中創造出另一種原住民族文化傳承的機制，實質的意義非凡。此計畫不僅創造族人工作機會，若未來能持續長期僱用且薪水穩定，對原鄉在各方面的發展助益頗佳。

屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦守護山林誓師大會，展現原住民族共同維護原鄉傳統遺址及自然生態資源工作的決心。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦守護山林誓師大會，展現原住民族共同維護原鄉傳統遺址及自然生態資源工作的決心。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦守護山林誓師大會，獅子鄉公所隊伍是最早成立的。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與原住民鄉公所結合林務局屏東林區管理處，今在原住民族文化發展中心視廳館辦守護山林誓師大會，獅子鄉公所隊伍是最早成立的。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 原住民 遺址

延伸閱讀

宜蘭第一、全國唯二原鄉日照中心成立 就算賠錢也要做

桃園原鄉新溪口吊橋部落園區重新開園 開車可直達

屏東8原鄉山林守護隊誓師 全國最多

全國原民運動會Q版「長鬃山羊」吉祥物 宜蘭辦票選命名

相關新聞

影／爆料高雄自助餐回鍋油「比機油還黑」！衛生局稽查超標換油

一名網友在社群「爆料公社App」反映，在高雄一家自助餐當廚師，他在六月底離職，並揭發店家用超噁回鍋油炒黑色肉類，連老闆娘...

搶振興券商機 高雄永安彌陀兩大漁會各推2000元超值包

受疫情影響，高雄養殖漁業受衝擊。振興券後天（15日）開賣，高雄彌陀與永安兩大漁會聯手搶商機，今天各自推出不同組合的冷凍漁...

居民盼高捷黃線高架段改地下化 捷運局：會向中央爭取

高雄捷運黃線預計民國111年動工，但市議員江瑞鴻今質詢指，全線唯一高架段Y1到Y2站，鄰近住戶擔心噪音及交通衝擊，希望能...

行動支付APP 繳高雄路邊停車費85折

高市府為鼓勵民眾使用行動支付繳路邊停車費，今年上半年推出用行動支付繳路邊停車費9折優惠，即起市府再加碼下半年推出85折優...

陳其邁今晚恭請媽祖上鑾轎 旗山天后宮明起遶境6天

旗山天后宮「2020年平安巡境」受疫情影響延後，預計明天（7月14日）至19日舉辦6天遶境行程。旗山天后宮管委會表示，今...

罰單不漏接 監理站提醒申請居住地址或下載監理服務APP

公路總局高雄區監理所屏東監理站近期發現，民眾申訴交通違規案中，有3成陳情因沒住在戶籍地，沒收到罰單，請求撤銷逾期罰鍰，或...

低壓北上引進西南風 高雄環保局：近日空氣好

又是新的一周到來，高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」延續過去將近2個月的好空氣，今天到周三空氣品質仍相當好，微弱...

傳統菜市仔改造 城鄉轉型命運大不同

傳統公有零售市場（菜市仔），面對超市、賣場、網購消費型態改變衝擊，城市都會與鄉村轉型改造命運大不同，嘉義縣市廿多處菜市仔...

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫  台電屏東區處響應政府振興經濟政策，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日...

金門嘗鮮 麵茶、貢糖、口糧全入冰

看好夏日冰品市場，金門有數家店家設計特色冰品，將芋頭、貢糖、麵茶與軍用口糧等特產都「入冰」，金門觀光處也將冰品當作觀光行...

藍色公路啟航6年 僅1條航線

高雄是海洋城市，藍色公路啟航6年，目前僅一條航線，過去雖曾開闢高雄鳳鼻頭至屏東小琉球的「鳳琉線」，因停泊碼頭不具地利之便...

高雄藍色公路 蚵仔寮爆觀光潮

後疫情時代，離島澎湖、金門等地偽出國行程受歡迎，國內郵輪行程也很吸引人。高雄主打柴山海景結合蚵仔寮漁港的「藍色公路漁村之...

熱門新聞

傳蘇院長撂重話？ 南市警察局長周幼偉旋即被拔官

羅小妹現身回鑾隊伍！出院後「盧兩天」 搭9小時車謝媽祖

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」

新竹百年歷史東門市場的蛻變 轉型成為熱門新夜市

超狂母子檔環島成功！ 100CC小綿羊征服全台灣

台南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。