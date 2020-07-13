小琉球愛龜淨灘開跑 海灘貨幣等你來拿

第5屆「小琉球愛龜減塑活動」7月14日開跑，鵬管處7月份將辦理5場，每場發放小琉球專屬「海灘貨幣」50枚。這項淨灘活動迄今發出1700枚的「海灘貨幣」。

「海灘貨幣」由小琉球當地藝術家林佩瑜利用淨灘及淨海撿拾的海廢玻璃彩繪而成。大鵬灣國家風景區管理處表示，「海灘貨幣」可在島上店家消費，每次淨灘都吸引近百人參加，2018年曾被觀光局選為到小琉球「必做」事情之一。

小琉球愛龜淨灘活動由鵬管處與在地海湧工作室、台灣咾咕嶼協會共同辦理，今年邁入第5年，每次參加淨灘活動的民眾都可獲得1枚小琉球專屬的「海灘貨幣」。至今已發出1700枚，這項環保運動不但受到當地民宿業者、店家響應，也受到民眾歡迎。

根據海湧工作室的問卷調查，專程為了「海灘貨幣」參加淨灘民眾，2018年約有24.2%，2019年比例提升至43%，且有超過3/4的參加者是第1次參加，顯示不斷有新的群眾參加。

鵬管處表示，小琉球淨灘不發紀念品、不致詞，參加前還要先上課，而且是取得「海灘貨幣」唯一管道。「小琉球愛龜減塑活動」7月預計辦理5場次，分別為14、19、22、24、25日，每場發行50枚海灘貨幣作為活動獎勵。