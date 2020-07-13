高鐵延伸六塊厝 高市長藍綠白參選人交手政策主張

民眾黨高雄市長參選人吳益政針對「高鐵延伸屏東六塊厝」方案質疑，主張經小港延伸到屏東更有效紓解交通壅塞。民進黨參選人陳其邁說有區域平衡及工程考量；國民黨參選人李眉蓁盼高鐵先進高雄車站。

吳益政今天開記者會對「高鐵延伸屏東六塊厝」提出疑慮，並主張「高鐵延伸小港」的政見，他促高鐵經過小港機場再延伸到屏東最具效益。

他說，根據「六塊厝方案」，從高鐵左營站到屏東車站需時23分鐘，包括左營站到六塊厝15分鐘（含停留高鐵左營站時間）加上六塊厝到屏東車站8分鐘。搭乘台鐵新左營站直達屏東車站也是23分鐘；他說，政府投資新台幣554億元，結果沒有實質減少左營到屏東的交通時間，促交通專家出面說明，籲高雄市長參選人要表態。

他說「小港方案」更具效益；高鐵延伸至小港是2019年9月陳其邁擔任行政院副院長時交通部研擬的方案，但是交通部政治決定，並沒有採取延伸到小港。

吳益政主張高鐵延伸小港從高雄人口規模思考；現行高鐵左營站在相對北邊，對南高雄的居民很不便，盼延伸優先考慮小港地區，也可以解決中山四路的交通需求，進而以小港機場旅客量帶起高鐵運量，創造「左營-高雄-小港」交通三角樞紐。

有關高鐵南延案，陳其邁受訪指出，國家重大交通建設有區域平衡發展的考量，目前相關路網在國發會進行可行性核定階段；路線決策有工程技術、財務等評估，有其綜合考量的必要性，要尊重專業及專家意見做區域平衡及最佳的考量。

李眉蓁陣營回應，傾向高鐵經高雄車站並採「三鐵共構」，再行經鳳山到屏東。