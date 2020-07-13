影／爆料高雄自助餐回鍋油「比機油還黑」！衛生局稽查超標換油

一名網友在社群「爆料公社App」反映，在高雄一家自助餐當廚師，他在六月底離職，並揭發店家用超噁回鍋油炒黑色肉類，連老闆娘自己都不敢吃。高雄市衛生局今天到店家稽查，稽查人員以總極性化合物檢測棒檢測，油脂的總極性化合物百分比已超過標準25%，當場請業者更換油品，並限期改善，否則開罰。

原PO在臉書上說，去年到這家店上班，沒料到炒菜的油竟是回鍋油，除了過年時段跟偶爾幾次有正常換新油外，基本上就是舊油加新油，基本上沒在清洗。有幾次老闆娘叫他用「回鍋炸油」炒黑色肉類，或黑色醬汁使用回過油炒掉，他看不下去，質疑連老闆娘妳己都不敢吃了，還給別人吃。老闆娘得知回鍋油被偷偷倒掉，還反過來責備大家，「看東西炒」，意思就是外觀比較深黑的菜色，使用黑鍋油製作就沒關係。

原PO還放上黑油的噁心照片，引來網友一陣撻伐！指這油也太黑了吧？簡直比車的機油還黑！

高雄市衛生局食品衛生科代理科長李欣南表示，衛生局今天派員稽查，現場以總極性化合物檢測棒，檢測油脂的總極性化合物百分比，已超過標準25%，炒菜用油是13.5%、油炸油則是34.5%，當場請業者更換油品，另業者有合法廢油提供回收業者。現場有冰箱溫度無管控、作業場所清潔度不足、菜餚無覆蓋、油脂檢測不合格，已限期7月30日前改善。依食安法第8條及食品良好衛生規範準則，命業者限改後複查，屆時若仍不合格，可依食安法罰6萬元以上罰鍰。