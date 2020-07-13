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搶振興券商機 高雄永安彌陀兩大漁會各推2000元超值包

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
彌陀漁會總幹事林子清（左）、立委邱志偉（中）與永安漁會總幹事黃鶯（右）推銷高雄出產的優質魚產品組合。記者徐白櫻／攝影
彌陀漁會總幹事林子清（左）、立委邱志偉（中）與永安漁會總幹事黃鶯（右）推銷高雄出產的優質魚產品組合。記者徐白櫻／攝影

疫情影響，高雄養殖漁業受衝擊。振興券後天（15日）開賣，高雄彌陀與永安兩大漁會聯手搶商機，今天各自推出不同組合的冷凍漁產品吸引消費者目光。彌陀以豐富多樣著稱，永安則是主打石斑魚系列，兩漁會的優惠組合包價位一樣，每組各賣2000元，使用振興券才能享超值優惠。

彌陀區有虱目魚故鄉之稱，永安區則有石斑魚故鄉封號，兩地養殖漁業皆是全台重要產地。為搶振興券商機，兩漁會透過立委邱志偉安排記者會，今天在彌陀漁會推出組合包產品供消費者選擇。農會人員說，實體券需要去農會銷售據點購買，電子商券則可網購，另可搭配農委會的農遊券來使用。

彌陀漁會總幹事林子清指出，振興券組合包產品多元，包括虱目魚肚、虱目魚水餃、小卷、鬼頭刀魚排、午仔魚、鱸魚排、龍虎石斑魚等10項商品，總價值2300元。

永安漁會總幹事黃鶯說，永安以青斑、龍虎斑與龍膽石斑等石斑魚著稱，組合包放入新鮮冷凍魚貨，以及適合小家庭的魚片與魚下巴，打開就能清蒸或加味增烹飪，另有即食性泰式料理包，加熱就能吃，市價2460元，網路商城配合農遊券還有滿額送抵用券優惠。

「農漁民真的很辛苦，希望大家多用振興券來支持養殖漁民」立委邱志偉說，此波疫情衝擊高價養殖魚，所幸永安區漁會剛啟用的冷凍加工廠發揮作用，許多石斑魚得以加工保存，價格也愈來愈親民。

永安漁會針對振興券推出的冷凍組合包。記者徐白櫻／翻攝
永安漁會針對振興券推出的冷凍組合包。記者徐白櫻／翻攝
彌陀漁會組合包，每份2000元。記者徐白櫻／攝影
彌陀漁會組合包，每份2000元。記者徐白櫻／攝影
彌陀漁會針對振興券推出的冷凍組合包。記者徐白櫻／翻攝
彌陀漁會針對振興券推出的冷凍組合包。記者徐白櫻／翻攝
永安漁會冷凍組合包，每份2000元。記者徐白櫻／攝影
永安漁會冷凍組合包，每份2000元。記者徐白櫻／攝影

漁民 疫情

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