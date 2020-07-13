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屏東8原鄉山林守護隊誓師 全國最多

中央社 / 屏東縣13日電

屏東縣政府為推動原住民地區山林守護工作，結合林務局屏東林管處，在8個原住民鄉成立山林守護隊，今天舉行誓師大會。屏東縣原鄉目前有10隊山林守護隊，是全國最多縣市。

縣府今天邀集縣內8個原住民鄉公所與林務局辦理守護山林誓師大會，由縣長潘孟安親自授旗。潘孟安表示，莫拉克風災後原鄉部落山林景色受到嚴重破壞，獅子鄉率先成立山林守護隊，投入巡護森林工作，縣府積極向原住民族委員會爭取經費，直到去年瑪家鄉加入後，縣內8個原住民鄉全都有山林守護隊伍。

潘孟安說，山林守護隊主要辦理巡護原住民族地區森林資源，今年特別把原鄉傳統文化古蹟遺址、歷史及維護野溪生態資源等也列入重點工作。另外，也結合林務局屏東林區管理處「社區林業計畫」，將巡護恆春事業區國有林班地的牡丹鄉高士及大梅社區原鄉族人也加入山林守護行列。

縣府原民處表示，山林守護隊每隊8至10人，相關計畫提供70個工作機會給原鄉族人，隊員橫跨老、中、青3代，藉由巡護山林及維護舊部落等工作，創造另一種原住民族文化傳承的機制。成立山林守護隊的8個原住民鄉，分別為三地門、霧台、瑪家、泰武、來義、春日、獅子和牡丹鄉。

原住民 屏東縣政府

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