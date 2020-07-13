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14萬張「金門1+1振興券」完成點交 周五開放領取

聯合報 / 記者胡瑞玲蔡家蓁／新北即時報導
1+1振興券設有QRcode防偽裝置。記者蔡家蓁／攝影
1+1振興券設有QRcode防偽裝置。記者蔡家蓁／攝影

中央振興三倍券將於15日開跑，金門縣長楊鎮浯今中午也率府內主管及各鄉鎮長，視察金門獨步全國的「金門1+1振興券」點交作業，並親自檢查印製成果及防偽功能，盼透過外溢及消費加乘效果，達到振興經濟目的。

楊鎮浯指出，為了刺激內需消費、活絡金門地區消費動能，以設籍金門的民眾為金門1+1振興券的施行對象，成為中央振興三倍券之外的加碼發放，每個鄉親購買2000元的振興券，縣府再加碼2000元，總共有4000元可消費的乘數效果，讓金門民眾享有雙重優惠。

「這是限定版金門獨步全國優惠措施」，楊鎮浯表示，今天抵達的1+1振興券要做到「好領、好用、好買、好消費」目標，不僅為金門經濟注入一道活水，加上透過外溢及消費加乘效果，達到振興經濟的目的。

金門縣建設處長文水成表示，考量1+1振興券發行的防偽需求，印製工作由印刷防偽票券豐富經驗的財政部印刷廠印製，印製後的振興券在主計處、政風處陪同下，分次完成清點驗收作業。

金門縣警察局也在振興券抵達金門時，協助全程押運、監控、維安等工作，振興券則集中保管點，並設置全程24小時綠影監控及維安保全措施。

金門縣政府表示，針對民眾關心1+1振興券的4點議題有進行滾動式修正，包含第一，開放「無商業登記之設籍金門具營業（稅籍）登記業者」納入核銷請款申請對象，包含機場航空公司、民宿業者等。

第二，開放業者提供「負責人金融帳戶」，並附上檢據主管機關證明文件，如稅籍登記或商業登記；第三，擴大適用範圍至私立補習班、安親班、計程車、專門職業及技術人員自行執業者，如會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師等。

第四，依「戶籍法」第48條規定，未於109年6月23日前辦理出生登記的新生兒、寄養而無三親等內親屬、未滿18歲獨居在金門等少數多類型個案，為保護其領取權益，只要是在發放名冊中且未經領取者，都可在今年7月29日至31日到設籍鄉鎮公所檢據請領，並可代領三親等內親屬未領取份額。

楊鎮浯表示，按照金門戶籍人口數來計算，共有約14萬張的1+1振興券，每位設籍在金門的民眾都具領取資格，每位民眾4000元共8張，總計金額為120萬元；領取時間於7月17至19日發放，票券流通期間自發券日至今年12月31日止，未來也將視整體發放過程的情況隨時調整。

金門縣建設處長文水成表示，1+1振興券三等親可代領。記者蔡家蓁／攝影
金門縣建設處長文水成表示，1+1振興券三等親可代領。記者蔡家蓁／攝影
印製後的振興券在主計處、政風處陪同下，分次完成清點驗收作業。記者蔡家蓁／攝影
印製後的振興券在主計處、政風處陪同下，分次完成清點驗收作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）率府內主管視察「金門1+1振興券」點交作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）率府內主管視察「金門1+1振興券」點交作業。記者蔡家蓁／攝影
印製後的振興券在主計處、政風處陪同下，分次完成清點驗收作業。記者蔡家蓁／攝影
印製後的振興券在主計處、政風處陪同下，分次完成清點驗收作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局在振興券抵達金門後，將協助全程押運、監控、維安等工作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局在振興券抵達金門後，將協助全程押運、監控、維安等工作。記者蔡家蓁／攝影

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