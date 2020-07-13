馬公古蹟觀音亭屋瓦遭踩壞 澎縣府緊急完成修護

澎湖今年首場國際海上花火節，傳出遭賞花火民眾踩壞縣定古蹟觀音亭的紅厝瓦，澎湖縣文化局在1週內完成修護並在週邊架設圍籬，嚴防民眾再攀越，警方在花火施放期間也將加強巡邏，維護古蹟安全。

澎湖縣文化局表示，澎湖國際海上花火節在7月6日晚間盛大開幕，吸引超過2萬名民眾前往觀賞，卻也傳出有民眾爬上觀音亭屋頂欣賞花火，不慎踩壞了古蹟左廂房的屋瓦，所幸未傳出受傷的意外。

縣長賴峰偉得知後，立即指示文化局會勘損壞情形，並委請澎湖的古蹟修護師緊急修復，完成了受損屋瓦換瓦與填補裂縫，避免再發生類似情形。

文化局也在古蹟週邊架設圍籬與警示，防止民眾再度攀越屋頂，並指示警局在花火施放期間，加強維安管制與巡查，嚴禁民眾再攀爬看花火，違反規定者，依文資法送辦。

澎湖縣政府指出，國際海上花火節除了觀音亭主場外，縣府旅遊處還提供有馬公第三漁港、金龜頭礮台文化園區、案山漁港、風櫃蛇頭山、重光海堤與赤馬安檢站等6處觀賞花火的好所在，民眾可分流前往各景點欣賞不同的花火。