金門振興三倍券加碼 民眾花3千可領7千

金門縣長楊鎮浯今天說，除了中央三倍券之外，金門額外加碼「1+1」振興券，讓民眾花2000元再領4000元，預期將帶動新台幣5.6億元以上消費產值。等於金門民眾花3000元可領7000元。

金門「1+1」振興券預定17日開始發放，楊鎮浯上午率同主管協同各鄉鎮長等人到警光會館，視察點交作業，並檢查印製成果及防偽功能。之後鄉鎮公所人員將振興券領回，各村里辦公處自17日到19日發放。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，鑑於金門地區屬淺碟型經濟，經濟動能相對不足，幾乎百業蕭條，尤其衝擊金門縣的重要產業觀光業；為了帶動消費動能，帶動經濟景氣，金門縣政府推出「1+1振興券」。

楊鎮浯表示，振興券是在中央三倍券之外，金門的加碼方案，設籍金門的民眾能以新台幣2000元換取價值4000元的消費券，發揮外溢及消費加乘效果；等於讓金門民眾享有雙重優惠，這也是「限定版」金門獨步全台的優惠措施。以金門設籍14萬人口估算，縣府預期將帶動5.6億以上消費產值。

縣府表示，振興券發放對象，以今年6月23日設籍金門縣的民眾為對象，民眾可以2000元換取價值4000元的振興券，面額500元，每份8張。17日到19日首波發放，除本人外，代領者為必須三親等內親屬。29日到31日補領。

不過，楊鎮浯表示，縣府會視整體發放情況，隨時動態調整作業方式和發放時間。

金門縣政府建設處進一步表示，1+1振興券發行特別考量防偽需求，印製工作委由財政部印刷廠印製，借助財政部印刷廠印製防偽票券豐富經驗，提供看、轉、掃、括4大防偽功能。

振興券印製完成後，在縣府主計處、政風處陪同下分次完成清點驗收作業，金門縣警察局也在振興券抵達金門後，協助全程押運、監控、維安等工作；振興券集中保管點，設置全程24小時錄影監控及維安保全措施。