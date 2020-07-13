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居民盼高捷黃線高架段改地下化 捷運局：會向中央爭取

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員江瑞鴻今質詢指，全線唯一高架段Y1到Y2站，鄰近住戶擔心噪音及交通衝擊，希望能夠轉為地下化。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議員江瑞鴻今質詢指，全線唯一高架段Y1到Y2站，鄰近住戶擔心噪音及交通衝擊，希望能夠轉為地下化。記者蔡孟妤／攝影

高雄捷運黃線預計民國111年動工，但市議員江瑞鴻今質詢指，全線唯一高架段Y1到Y2站，鄰近住戶擔心噪音及交通衝擊，希望能夠轉為地下化；另居民也希望Y1站能增加出口，活絡當地商圈。捷運局允諾向交通部爭取轉為地下化，也會再找地看能否增設出口。

高雄捷運黃線經過三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等人口密集都會區，總長約22.7公里，規畫23座車站、1處機廠，總建設經費約1445億元，工期約6年，預計民國111年動工、117年完工。

民進黨高雄市議員江瑞鴻今質詢指出，黃線位於鳥松區的Y1至Y2站，初步規畫是採高架，但周邊居民對高架化有疑慮，擔心高架捷運可能有噪音問題、打開窗戶就看到捷運，軌道也可能占據路面，可能造成交通衝擊等，希望能改地下化。

高雄市捷運局代理局長吳嘉昌表示，捷運黃線行政院已核定可行性評估，並在今年3月送綜合規畫到交通部審議中， 預計今年11月會再送出環評。

吳嘉昌說，Y1至Y2站當時基於財源、效益及技術等考量，初步規畫為高架段，後來地方有不同意見，捷運局之後會在交通部審查時，向交通部報告地方意見，爭取改為地下化。

江瑞鴻並指出，Y1站只有單側出口，當地居民也反映盼能多設一個出口，才能將人潮分流引入，活絡當地商圈經濟。

吳嘉昌說，Y1車站南側土地，除必要設施，還會做大型開發，所以將出口設在此，至於北側區域新成屋、建築密集，有用地取得困難，所以該站才規畫單側布設出口，願跟議員再去現場看是否有低度使用土地，再看看能否增設出口。

捷運 噪音 高雄市

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