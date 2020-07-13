快訊

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動支付APP 繳高雄路邊停車費85折

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府為鼓勵民眾使用行動支付繳路邊停車費，今年上半年推出用行動支付繳路邊停車費9折優惠，即起市府再加碼下半年推出85折優惠。本報資料照片
高市府為鼓勵民眾使用行動支付繳路邊停車費，今年上半年推出用行動支付繳路邊停車費9折優惠，即起市府再加碼下半年推出85折優惠。本報資料照片

高市府為鼓勵民眾使用行動支付繳路邊停車費，今年上半年推出用行動支付繳路邊停車費9折優惠，即起市府再加碼下半年推出85折優惠，還可獲得各家行動支付業者推出的點數回饋。

交通局表示，今年上半年推出9折優惠活動，獲得熱烈迴響，行動支付使用率由最初不到1%已提升至10%；為再次催升使用率，下半年再加碼推出85折優惠措施。

交通局表示，即日起至12月31日止，只要使用「LinePay」、「歐付寶」、「FriDay57」、「Pi拍錢包」、「街口支付」、「車麻吉」及「OnePaid萬付通」等7家App繳期限內的高雄路邊停車費，即可獲得85折優惠，並同時享有各家業者推出的點數回饋。相關活動資訊請上「轉動高雄青春夢」或「停車easy付，抽獎送好物」FB粉絲專頁查詢。

延伸閱讀

菊辦：國民黨在高雄人傷口撒鹽 榨取政治利益

高雄舞廳門口砍死人 蘇揆嚴厲：負責從各縣市局長開始

低壓北上引進西南風 高雄環保局：近日空氣好

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

相關新聞

居民盼高捷黃線高架段改地下化 捷運局：會向中央爭取

高雄捷運黃線預計民國111年動工，但市議員江瑞鴻今質詢指，全線唯一高架段Y1到Y2站，鄰近住戶擔心噪音及交通衝擊，希望能...

行動支付APP 繳高雄路邊停車費85折

高市府為鼓勵民眾使用行動支付繳路邊停車費，今年上半年推出用行動支付繳路邊停車費9折優惠，即起市府再加碼下半年推出85折優...

陳其邁今晚恭請媽祖上鑾轎 旗山天后宮明起遶境6天

旗山天后宮「2020年平安巡境」受疫情影響延後，預計明天（7月14日）至19日舉辦6天遶境行程。旗山天后宮管委會表示，今...

罰單不漏接 監理站提醒申請居住地址或下載監理服務APP

公路總局高雄區監理所屏東監理站近期發現，民眾申訴交通違規案中，有3成陳情因沒住在戶籍地，沒收到罰單，請求撤銷逾期罰鍰，或...

低壓北上引進西南風 高雄環保局：近日空氣好

又是新的一周到來，高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」延續過去將近2個月的好空氣，今天到周三空氣品質仍相當好，微弱...

傳統菜市仔改造 城鄉轉型命運大不同

傳統公有零售市場（菜市仔），面對超市、賣場、網購消費型態改變衝擊，城市都會與鄉村轉型改造命運大不同，嘉義縣市廿多處菜市仔...

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫  台電屏東區處響應政府振興經濟政策，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日...

金門嘗鮮 麵茶、貢糖、口糧全入冰

看好夏日冰品市場，金門有數家店家設計特色冰品，將芋頭、貢糖、麵茶與軍用口糧等特產都「入冰」，金門觀光處也將冰品當作觀光行...

藍色公路啟航6年 僅1條航線

高雄是海洋城市，藍色公路啟航6年，目前僅一條航線，過去雖曾開闢高雄鳳鼻頭至屏東小琉球的「鳳琉線」，因停泊碼頭不具地利之便...

高雄藍色公路 蚵仔寮爆觀光潮

後疫情時代，離島澎湖、金門等地偽出國行程受歡迎，國內郵輪行程也很吸引人。高雄主打柴山海景結合蚵仔寮漁港的「藍色公路漁村之...

愛文芒果當兒女 他參賽即獲獎

66歲屏東縣枋寮鄉果農伍天福，種愛文芒果逾40年，把每棵芒果樹當兒女般細心照護，在他愛心照料下，種出風味、賣相俱佳的芒果...

高雄海事博物館 跨局處評估

在823砲戰中擊沉兩艘共軍魚雷快艇的海軍「中海艦」，日前已由文化部文資局古物審議會議決議指定為「重要古物」。高雄市海洋局...

熱門新聞

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

影／所長向白沙屯媽祖鑾轎鞠躬55下 媽祖轉進派出所

超狂母子檔環島成功！ 100CC小綿羊征服全台灣

新竹百年歷史東門市場的蛻變 轉型成為熱門新夜市

羅小妹現身回鑾隊伍！出院後「盧兩天」 搭9小時車謝媽祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。