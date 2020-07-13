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行動支付APP 繳高雄路邊停車費85折
高市府為鼓勵民眾使用行動支付繳路邊停車費，今年上半年推出用行動支付繳路邊停車費9折優惠，即起市府再加碼下半年推出85折優惠，還可獲得各家行動支付業者推出的點數回饋。
交通局表示，今年上半年推出9折優惠活動，獲得熱烈迴響，行動支付使用率由最初不到1%已提升至10%；為再次催升使用率，下半年再加碼推出85折優惠措施。
交通局表示，即日起至12月31日止，只要使用「LinePay」、「歐付寶」、「FriDay57」、「Pi拍錢包」、「街口支付」、「車麻吉」及「OnePaid萬付通」等7家App繳期限內的高雄路邊停車費，即可獲得85折優惠，並同時享有各家業者推出的點數回饋。相關活動資訊請上「轉動高雄青春夢」或「停車easy付，抽獎送好物」FB粉絲專頁查詢。
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