居家防疫激出創作火花 屏東美展收件數翻倍創新高

廣受美術界矚目的屏東美展今年參賽件數爆量，全國各地共有630件作品，較去年增加1倍，也創下歷年新高，縣府文化處認為，因武漢肺炎疫情無法出遊，讓更多人投入創作。

文化處指出，一年一度的屏東美展，每年吸引全國各地喜愛藝術的創作者投件參與，並開放新住民參賽，鼓勵多元文化創作，帶動藝術風氣，往年參賽件數約300多件，最多400多件，去年也是300多件，今年卻爆量至630件。

文化處認為，這與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不無關係，因為上半年疫情減少旅遊機會，讓更多人有時間投入創作，也藉創作紓壓。

屏東美展徵選的作品分第1類水彩、油畫、版畫、平面複合媒材、粉彩、壓克力；第2類雕塑、工藝、空間裝置、綜合造型，初審徵件至6月30日止，包括第1類443件、第2類187件。

文化處表示，屏東美展近日聘請專家展開初、複審作業，預計選出屏東獎2名，優選約40名，入選約40名，屏東獎2名各得獎金15萬元，作品將為文化處典藏，所有得獎作品將於11月於屏東美術館展出。