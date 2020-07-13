走訪台郡科技 陳其邁允扮企業最堅強後盾

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁走訪台郡科技，談到台灣的兩大轉骨策略是先進半導體製程和高階製造，未來吸引國際大廠來高雄投資就有機會成為亞洲高階製造中心，允扮企業最堅強後盾。

陳其邁走訪科技產業大廠並和企業界對話，國民黨市長補選參選人李眉蓁上午則走訪東林社區關懷據點，她接受聯訪回應對有關產業發展的看法。她表示，有時候政策講得太高或太大讓民眾會感受不到；她要推出不一樣的政策，只是因為時間很趕將靜下來思考，允諾提出讓民眾有感的政策。

陳其邁由立委林岱樺、市議員康裕成等人陪同到和發產業園區訪視台郡科技，受到董事長鄭明智的歡迎，為他介紹投資及擴廠計畫等。

陳其邁指出，台灣現在的兩大轉骨策略是先進半導體製程、高階製造；行政院盤點幾項優勢產業，例如，PCB印刷電路板、扣件等金屬加工產業，未來如能順利導入產線的智慧化，還有數位轉型跟創新應用、國際供應鏈重組、高階製造及半導體製程等，台灣就會取得全球市場領先地位。

他指出，台郡等科技產業在全球競爭有其優勢，未來因應國際供應鏈重組，企業會來台灣投資，政府不僅會吸引國際大廠還會協助增加企業競爭力等。高雄除了半導體產業，隨著國際發展趨勢逐漸轉向的異資整合等，在既有的日月光、華邦電子等，再吸引國際大廠投資，將會成為全球先進半導體產業聚落，再加上橋頭科學園區設立等，順利轉型就有機會成為亞洲高階製造中心。

他說，順利推動優勢產業鏈重組，高階製造和半導體等，高雄就有機會成為第一個擁有先進半導體製程跟高階製造中心的投資最佳基地。陳其邁說，允諾未來扮演企業最堅強的後盾。

陳其邁昨晚帶著愛貓「小米」重啟書房直播，小米超會搶鏡成了網友熱議話題。他說「昨天直播對我而言應該算是失敗的」，因為小米搶戲讓他淪為配角，「我是有點吃醋」。