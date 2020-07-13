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陳其邁今晚恭請媽祖上鑾轎 旗山天后宮明起遶境6天

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁昨參拜旗山溪洲鯤洲宮，今晚將參加旗山天后宮遶境活動。圖／陳其邁競選總部提供
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁昨參拜旗山溪洲鯤洲宮，今晚將參加旗山天后宮遶境活動。圖／陳其邁競選總部提供

旗山天后宮「2020年平安巡境」受疫情影響延後，預計明天（7月14日）至19日舉辦6天遶境行程。旗山天后宮管委會表示，今晚11點，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁將會同立委邱議瑩與鹿港天后宮主委張偉東等人恭請媽祖上鑾轎，遶境鑾駕明早6點準時出發。

旗山天后宮平安遶境4年一科，原定4月6日至4月11日（農曆3月14日至3月19日）舉辦6天遶境活動，後來卻因疫情延燒，擲筊決定延期，遶境延至7月14至7月19日。

天后宮主委葉冠億說，平安遶境明日登場，今晚11點將由高雄市長參選人陳其邁、立委邱議瑩等人恭請媽祖上鑾轎；近日氣候炎熱，管委會在遶境隊伍後方備妥兩台遊覽車，提供隨香信眾上車休息。

陳其邁昨天下午到旗山老街拜票，他說，天后宮遶境是地方重要節慶，今晚會到天后宮上香，也希望祈求國泰民安、風調雨順；現在疫情相對比較穩定，鼓勵大家多走走、看看。

遶境 天后宮 疫情

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