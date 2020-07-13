傳統菜市仔改造 城鄉轉型命運大不同

傳統公有零售市場（菜市仔），面對超市、賣場、網購消費型態改變衝擊，城市都會與鄉村轉型改造命運大不同，嘉義縣市廿多處菜市仔，因人口老化流失，建物老舊、環境髒亂、交通凌亂式微，改造面臨攤商抗拒、用地複雜、財源欠缺，阻力重重；反觀台北、高雄都會許多菜市仔，因消費人口多、政府補助輔導，轉型改造成功，風華再現。

傳統菜市仔大多位處精華區，是庶民文化與傳統生活縮影，是在地經濟活動熱絡地區，有濃濃人情家鄉味，過去經濟部補助推動「菜市場風華再造」，嘉縣選了三處改善，但補助款未能持續，最後無疾而終，縣府及公所缺財源，營運愈來愈差，部分市場淪為「蚊子市場」。

義竹鄉公所為改造市場封閉市場，遭攤商抗爭；嘉市北興市場因鐵路高架化，鐵道局宿舍搬遷，居民減少，三分之一攤商淪為倉庫；共和市場旁也因水溝破損惡臭，環保局清出半噸垃圾，市府透過紓困補助，加強市場清潔照明，吸引消費者。

「菜市仔自生自滅！」攤商對政府不補助輔導，消費型態改變憂心忡忡；一群在嘉市東市場長大攤商第二代，組商圈協會拚轉型；嘉縣有19處菜市仔，中央不再補助，攤商對能否再造風華，普遍不看好。

高雄有41處公有市場，登記民有市場51場，大多活絡；每逢選舉候選人拉票的前鎮肉豆公市場、小港二苓市場、苓雅區三和市場，人潮滿滿；黃昏市場苓雅區武廟市場、左營區自由黃昏市場、林園鳳林市場、楠梓德民黃昏市場等吸引很多顧客。

台北市政府投入263億2000萬元，推動六大市場改建，包括設備與空間環境整建改善，協助市場自治會及攤商提升軟體品質，其中「士東市場」引入新穎設計成功再造，「新富町文化市場」活化歷史古蹟成功轉型，成為傳統市場邁向「現代化」範例。

96年經濟部市場改善成效調查，全國公有市場年營業額推估約698億元，就業人口超過18萬人，以每戶就業人口平均家庭3.5人計算，靠市場經濟維生超過60萬人，此還不包括上游供應商及中間商，顯示傳統市場營業規模在商業結構仍占重要地位。