快訊

我們盡力而為》：越戰移民家庭的撕心裂肺與世代療傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳統菜市仔改造 城鄉轉型命運大不同

聯合報 / 記者魯永明李承穎楊濡嘉／連線即時報導
基隆市源遠市場將傳統小麵店改造成文青咖啡館，還賣起義大利、甜點，翻轉傳統市場印象。圖／經濟部提供
基隆市源遠市場將傳統小麵店改造成文青咖啡館，還賣起義大利、甜點，翻轉傳統市場印象。圖／經濟部提供

傳統公有零售市場（菜市仔），面對超市、賣場、網購消費型態改變衝擊，城市都會與鄉村轉型改造命運大不同，嘉義縣市廿多處菜市仔，因人口老化流失，建物老舊、環境髒亂、交通凌亂式微，改造面臨攤商抗拒、用地複雜、財源欠缺，阻力重重；反觀台北、高雄都會許多菜市仔，因消費人口多、政府補助輔導，轉型改造成功，風華再現。

傳統菜市仔大多位處精華區，是庶民文化與傳統生活縮影，是在地經濟活動熱絡地區，有濃濃人情家鄉味，過去經濟部補助推動「菜市場風華再造」，嘉縣選了三處改善，但補助款未能持續，最後無疾而終，縣府及公所缺財源，營運愈來愈差，部分市場淪為「蚊子市場」。

義竹鄉公所為改造市場封閉市場，遭攤商抗爭；嘉市北興市場因鐵路高架化，鐵道局宿舍搬遷，居民減少，三分之一攤商淪為倉庫；共和市場旁也因水溝破損惡臭，環保局清出半噸垃圾，市府透過紓困補助，加強市場清潔照明，吸引消費者。

「菜市仔自生自滅！」攤商對政府不補助輔導，消費型態改變憂心忡忡；一群在嘉市東市場長大攤商第二代，組商圈協會拚轉型；嘉縣有19處菜市仔，中央不再補助，攤商對能否再造風華，普遍不看好。

高雄有41處公有市場，登記民有市場51場，大多活絡；每逢選舉候選人拉票的前鎮肉豆公市場、小港二苓市場、苓雅區三和市場，人潮滿滿；黃昏市場苓雅區武廟市場、左營區自由黃昏市場、林園鳳林市場、楠梓德民黃昏市場等吸引很多顧客。

台北市政府投入263億2000萬元，推動六大市場改建，包括設備與空間環境整建改善，協助市場自治會及攤商提升軟體品質，其中「士東市場」引入新穎設計成功再造，「新富町文化市場」活化歷史古蹟成功轉型，成為傳統市場邁向「現代化」範例。

96年經濟部市場改善成效調查，全國公有市場年營業額推估約698億元，就業人口超過18萬人，以每戶就業人口平均家庭3.5人計算，靠市場經濟維生超過60萬人，此還不包括上游供應商及中間商，顯示傳統市場營業規模在商業結構仍占重要地位。

經濟部十年前根據立法院決議，提出「改進傳統市場經營管理樂活菜市仔競爭提升計畫」，指出傳統市場必須走向創新才能創造生存價值，但十年過去，多數菜市仔仍苦撐待變。

東門市場現在有各式特色美食，除了台式熱炒、港式燒臘，也有不少日本料理及燒烤店。記者巫鴻瑋／攝影
東門市場現在有各式特色美食，除了台式熱炒、港式燒臘，也有不少日本料理及燒烤店。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市公有零售市場目前還能吸引很多攤商和顧客的愈來愈少了。此為生意很不錯的左營公有哈囉市場。記者楊濡嘉／攝影
高雄市公有零售市場目前還能吸引很多攤商和顧客的愈來愈少了。此為生意很不錯的左營公有哈囉市場。記者楊濡嘉／攝影
位在市中心區的高雄市新興公有市場攤商和顧客都不多。記者楊濡嘉／攝影
位在市中心區的高雄市新興公有市場攤商和顧客都不多。記者楊濡嘉／攝影
東門市場一到夜晚就擠滿品嘗美食的遊客，成功從沒落的舊市場活化為新夜市。記者巫鴻瑋／攝影
東門市場一到夜晚就擠滿品嘗美食的遊客，成功從沒落的舊市場活化為新夜市。記者巫鴻瑋／攝影
到「菜市場」採買的人少了嗎？也未必，高雄市中央公園南面沿街的早市，總是擠滿採買的人。記者楊濡嘉／攝影
到「菜市場」採買的人少了嗎？也未必，高雄市中央公園南面沿街的早市，總是擠滿採買的人。記者楊濡嘉／攝影
台北市士東市場經過改造，呈現歐洲市集風格。圖／經濟部提供
台北市士東市場經過改造，呈現歐洲市集風格。圖／經濟部提供
新北市汐止區「林森臨時攤販集中場」也能品嘗道地的手沖咖啡。圖／經濟部提供
新北市汐止區「林森臨時攤販集中場」也能品嘗道地的手沖咖啡。圖／經濟部提供
位在市中心區的高雄市新興公有市場攤商和顧客都不多。記者楊濡嘉／攝影
位在市中心區的高雄市新興公有市場攤商和顧客都不多。記者楊濡嘉／攝影
高雄市公有零售市場目前還能吸引很多攤商和顧客的愈來愈少了。此為生意很不錯的左營公有哈囉市場。記者楊濡嘉／攝影
高雄市公有零售市場目前還能吸引很多攤商和顧客的愈來愈少了。此為生意很不錯的左營公有哈囉市場。記者楊濡嘉／攝影
東門市場3樓成為新竹青年創業基地，目前有9間特色小店及工作室進駐。記者巫鴻瑋／攝影
東門市場3樓成為新竹青年創業基地，目前有9間特色小店及工作室進駐。記者巫鴻瑋／攝影

傳統市場

延伸閱讀

曾經24小時不打烊 菜市仔設計不合用如今剩3攤

傳統菜市改造 命運大不同

嘉市補助100廠商 視訊媒合海外買主

影／推廣三倍券數位綁定 經濟部請來唐鳳「腦波攻擊」民眾

相關新聞

傳統菜市仔改造 城鄉轉型命運大不同

傳統公有零售市場（菜市仔），面對超市、賣場、網購消費型態改變衝擊，城市都會與鄉村轉型改造命運大不同，嘉義縣市廿多處菜市仔...

低壓北上引進西南風 高雄環保局：近日空氣好

又是新的一周到來，高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」延續過去將近2個月的好空氣，今天到周三空氣品質仍相當好，微弱...

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫  台電屏東區處響應政府振興經濟政策，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日...

金門嘗鮮 麵茶、貢糖、口糧全入冰

看好夏日冰品市場，金門有數家店家設計特色冰品，將芋頭、貢糖、麵茶與軍用口糧等特產都「入冰」，金門觀光處也將冰品當作觀光行...

藍色公路啟航6年 僅1條航線

高雄是海洋城市，藍色公路啟航6年，目前僅一條航線，過去雖曾開闢高雄鳳鼻頭至屏東小琉球的「鳳琉線」，因停泊碼頭不具地利之便...

高雄藍色公路 蚵仔寮爆觀光潮

後疫情時代，離島澎湖、金門等地偽出國行程受歡迎，國內郵輪行程也很吸引人。高雄主打柴山海景結合蚵仔寮漁港的「藍色公路漁村之...

愛文芒果當兒女 他參賽即獲獎

66歲屏東縣枋寮鄉果農伍天福，種愛文芒果逾40年，把每棵芒果樹當兒女般細心照護，在他愛心照料下，種出風味、賣相俱佳的芒果...

高雄海事博物館 跨局處評估

在823砲戰中擊沉兩艘共軍魚雷快艇的海軍「中海艦」，日前已由文化部文資局古物審議會議決議指定為「重要古物」。高雄市海洋局...

民眾黨崁頂鄉長補選落敗 柯文哲：票數成長多

屏東縣崁頂鄉長補選民眾黨結盟的無黨籍候選人廖國富落敗。民眾黨主席柯文哲今天說，雖然選舉失利，但廖國富得票數1400多票，...

高雄港遊港觀光回溫 輪船公司7月中起推多項優惠搶客

6月份疫情趨緩，高雄市輪船公司6月團體包船共16航次載運1747人，7月預估可達28航次3445人次。輪船公司7月15日...

中海艦列重要古物 高雄「海事博物館」跨局處評估中

在823砲戰中擊沉兩艘共軍魚雷快艇的海軍功勳艦「中海艦」，已由文化部文資局古物審議會議決議指定為「重要古物」。高雄市海洋...

屏東伴手禮暨好店徵選 廣邀優質商家報名

屏東縣政府舉辦的「2020屏東伴手禮暨好店徵選」於今天開始報名，只要營業登記在屏東縣、使用屏東在地食材、與在地文化結合的...

熱門新聞

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

影／所長向白沙屯媽祖鑾轎鞠躬55下 媽祖轉進派出所

白沙屯媽祖回鑾通苑沸騰 信眾：盛況更勝以往

中壢罷免王浩宇總部：群募平台3天超過100萬元 不容易

影／觀音蓮花美麗吸人潮 大王蓮水上漂網紅正妹拍照景點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。