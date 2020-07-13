鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫 台電屏東區處響應政府振興經濟政策，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日遊」，由處長張簡宗瑜帶領員眷400多人，沿高架鐵路下步道暢遊縣民公園、麟洛火車站等地點，健行後造訪市中心百貨商圈及素有「美食廚房」享譽的屏東觀光夜市等熱門景點，運動健身聯繫感情，也照顧周遭商家，為振興在地經濟盡一份心力。

全中運7月18日到23日登場，屏東縣府推動「驕仔舞」，健走前的暖身操，大家齊跳「驕仔舞」，舞動過程中，由平日嚴肅的主管帶領各年齡層的員眷，不計形象，下場律動，只見有的舞步左右不分、同手同腳，有的節奏跟不上，反應慢半拍，為活動增添許多歡笑與樂趣。

健行中大家高舉「我節電 我驕傲」標語，提醒「供電是我們的專業，節電則是我們的生活態度」，達到運動健身的效果，也向周遭民眾宣導節能減碳的觀念。