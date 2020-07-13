高市長補選尬直播 陳其邁找愛貓、李眉蓁拉黨大老

中央社 / 高雄12日電

高雄市長補選如火如荼進行中，民進黨參選人陳其邁今晚帶著愛貓小米重啟書房直播，國民黨參選人李眉蓁直播則找來國民黨主席江啟臣及副秘書長謝龍介助陣。

陳其邁拚補選行程滿檔，今晚更重啟2018年高雄市市長選舉敗選後曾推出的書房直播，成功吸引3000至4000名網友共襄盛舉，而同場的愛貓小米也賣力搶鏡，不僅推倒平板電腦，還咬傷陳其邁。

在直播中，陳其邁除了分享自己辭官參選的心路歷程，也大方介紹最近跑行程發現的私人景點及美食名單，並邀請網友從「超人其邁」及「捲袖其邁」兩張照片中，選出人氣高的主視覺。

李眉蓁晚間也在國民黨高雄市黨部開直播，並找來江啟臣及謝龍介同台，她介紹改造中的競選總部，並表示平常選舉都弄得很嚴肅，目前想在競選總部的一角打造小確幸。

李眉蓁還說，這兩年高雄進行了4次選舉，讓大家感到乏味，雖然這次沒人、沒錢、沒資源，不像別人都有超大的競選總部，只能運用原先的高雄市黨部，用文創風格改造成競選總部。

直播 陳其邁 高雄市

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