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高雄海事博物館 跨局處評估

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄報導
「中海艦」在823砲戰時擊沉兩艘共軍魚雷快艇，是海軍的「功勳艦」。圖／聯合報系資料照片
「中海艦」在823砲戰時擊沉兩艘共軍魚雷快艇，是海軍的「功勳艦」。圖／聯合報系資料照片

在823砲戰中擊沉兩艘共軍魚雷快艇的海軍「中海艦」，日前已由文化部文資局古物審議會議決議指定為「重要古物」。高雄市海洋局表示，海軍計畫在左營擴大軍史館規模，市府樂觀其成；至於成立「海事博物館」，市府還在評估設點、經營管理及展示內容等。文化局也在整理海事相關文史資料。

「中海艦」目前停靠在旗津碼頭，在前次高雄市府文資審議會議中，因中海艦為國防部所有，審議委員建議提高層級由文化部來審議。文資局於是另召開古物審議會議，14位出席委員，13人同意指定為重要古物。文化部與國防部共同處理後續文資保存。

高雄市議員林于凱說，中海艦是記錄台灣歷史的重要古物，這次有幸被指定保存，別忘了國防部所屬其他軍事古物也應該獲得重視，「中海艦替我們上了第一課！」他說，高雄港是台灣第一大港，有豐富的港灣歷史，很可惜一直沒有專業的船舶博物館或海事博物館，這次中海艦保存或許存在這樣的可能性。

高雄市海洋局代理局長黃登福表示，市府已由副市長層級主持成立海事博物館的跨局處協調會，因海事涵括範疇廣，包括科技、漁業、觀光、生態保育、教育等多層面，市府對設點、經營管理模式和展示內容等，還要再評估。

博物館 高雄市 文化部

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