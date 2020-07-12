快訊

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨崁頂鄉長補選落敗 柯文哲：票數成長多

中央社 / 高雄12日電
屏東縣崁頂鄉長補選投票，第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地（右）以2838票當選，廖國富前往致賀。聯合報系記者潘欣中／攝影
屏東縣崁頂鄉長補選投票，第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地（右）以2838票當選，廖國富前往致賀。聯合報系記者潘欣中／攝影

屏東縣崁頂鄉長補選民眾黨結盟的無黨籍候選人廖國富落敗。民眾黨主席柯文哲今天說，雖然選舉失利，但廖國富得票數1400多票，較半年前民眾黨在當地政黨票約600票，成長很多。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政下午在高雄市新興區中正路舉辦競選總部成立大會，柯文哲與吳益政等人先在鳳山區的高雄市議會前騎腳踏車前往現場，並接受媒體聯訪。

對於媒體提問民眾黨崁頂鄉長補選落敗結果，柯文哲表示，3名候選人分別得票2800多票、1700多票和1400多票，雖然廖國富排第3名，但相對於半年前民眾黨在當地政黨票約600票，以票數來看成長很多。

31歲廖國富台大畢業。柯文哲說，一個年輕人願意返鄉，選舉只跑2個月並爭取很多認同，在選舉結果出來後有打電話加油打氣。

柯文哲指出，崁頂鄉長補選這次選舉最成功的地方是，廖國富落選後還到當選人競選總部道賀，而一般只是打電話向對方道賀，表達大家一起努力，可帶進台灣新的政治文化，沒想到廖國富落選後有這種表現。

至於民眾黨黨員大會即將於8月2日召開，報名人數還有一段距離，是否擔心辦不起來。柯文哲表示，還有時間去動員，確有難度，的確要努力，要四處請託，「如果動員不出來就慘了」。

民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲：高雄補選起跑點不利 黨員大會叫不出來就慘了

反擊柯文哲「懲罰說」陳其邁：只有高雄隊沒有邁團隊

柯文哲率隊參訪雲林 期雙方合作發揮加乘效果

劉志光：健康因素二度請辭 7月中生效

相關新聞

民眾黨崁頂鄉長補選落敗 柯文哲：票數成長多

屏東縣崁頂鄉長補選民眾黨結盟的無黨籍候選人廖國富落敗。民眾黨主席柯文哲今天說，雖然選舉失利，但廖國富得票數1400多票，...

高雄港遊港觀光回溫 輪船公司7月中起推多項優惠搶客

6月份疫情趨緩，高雄市輪船公司6月團體包船共16航次載運1747人，7月預估可達28航次3445人次。輪船公司7月15日...

中海艦列重要古物 高雄「海事博物館」跨局處評估中

在823砲戰中擊沉兩艘共軍魚雷快艇的海軍功勳艦「中海艦」，已由文化部文資局古物審議會議決議指定為「重要古物」。高雄市海洋...

屏東伴手禮暨好店徵選 廣邀優質商家報名

屏東縣政府舉辦的「2020屏東伴手禮暨好店徵選」於今天開始報名，只要營業登記在屏東縣、使用屏東在地食材、與在地文化結合的...

屏東三地門鄉地磨兒森林公園 猶如都會區後花園

屏東縣三地門鄉距離長治交流道下來約20分鐘車程，猶如都會區後花園，三地門鄉公所期盼打造環狀商圈，從鄉公所前的咖啡廊道，一...

延續志業 許崑源愛心慈善會護弱勢

高雄市議長許崑源驟逝，妻子林遺孀化悲傷為力量，成立「許崑源愛心慈善會」，昨天在前金區萬興宮發500多份愛心物資，林絲娛說...

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

台灣動物緊急救援小組攜手網友愛心，45天創造美麗奇蹟！台灣動物緊急救援小組今年4月接獲網友來信，指高雄梓官有一位人稱「椰...

高雄水果外銷成長…星馬超市百場特賣

高雄夏季出產的水果豐富多元，品嘗鳳梨、芭樂等水果正是時候，高雄市農業局把握後疫情時代商機，7月9日起連續三周在新加坡、馬...

屏縣崁頂鄉長補選 曾輝地當選

前屏東縣崁頂鄉長林光華涉案遭解職出缺今天舉行補選投票，第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地以2838票當選，與民眾黨結盟的...

高市左營護岸損 名嘴李正皓誤為仁武、呂謦煒回嗆

高雄市左營區文寧街曹公新圳的護岸7月2日被擠壓破損，高雄市水利局預計7月13日開始進場修復，國民黨高雄市長補選參選人李眉...

「崁頂重新開機」夢未成真 他要持續拚到改變成真

屏東縣前崁頂鄉長林光華因賄選被判當選無效又涉貪，台大畢業的31歲崁頂青年廖國富月前和民眾黨結盟投入鄉長補選，以「崁頂重開...

推動熊鷹仿真羽毛繪製 熊鷹自然落羽蒐集突破保育困境

為在熊鷹保育與原住民傳統文化延續取得平衡，林務局屏東林區管理處與國立屏東科技大學野生動物保育研究所合作示範計畫，今年7月...

熱門新聞

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

影／所長向白沙屯媽祖鑾轎鞠躬55下 媽祖轉進派出所

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

白沙屯媽祖回鑾通苑沸騰 信眾：盛況更勝以往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。