民眾黨崁頂鄉長補選落敗 柯文哲：票數成長多

屏東縣崁頂鄉長補選民眾黨結盟的無黨籍候選人廖國富落敗。民眾黨主席柯文哲今天說，雖然選舉失利，但廖國富得票數1400多票，較半年前民眾黨在當地政黨票約600票，成長很多。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政下午在高雄市新興區中正路舉辦競選總部成立大會，柯文哲與吳益政等人先在鳳山區的高雄市議會前騎腳踏車前往現場，並接受媒體聯訪。

對於媒體提問民眾黨崁頂鄉長補選落敗結果，柯文哲表示，3名候選人分別得票2800多票、1700多票和1400多票，雖然廖國富排第3名，但相對於半年前民眾黨在當地政黨票約600票，以票數來看成長很多。

31歲廖國富台大畢業。柯文哲說，一個年輕人願意返鄉，選舉只跑2個月並爭取很多認同，在選舉結果出來後有打電話加油打氣。

柯文哲指出，崁頂鄉長補選這次選舉最成功的地方是，廖國富落選後還到當選人競選總部道賀，而一般只是打電話向對方道賀，表達大家一起努力，可帶進台灣新的政治文化，沒想到廖國富落選後有這種表現。

至於民眾黨黨員大會即將於8月2日召開，報名人數還有一段距離，是否擔心辦不起來。柯文哲表示，還有時間去動員，確有難度，的確要努力，要四處請託，「如果動員不出來就慘了」。