高雄港遊港觀光回溫 輪船公司7月中起推多項優惠搶客

6月份疫情趨緩，高雄市輪船公司6月團體包船共16航次載運1747人，7月預估可達28航次3445人次。輪船公司7月15日規畫多項優惠，如憑實體三倍券可用優惠價500元買「假日金棧遊港航班雙人套票」，還送啤酒折價券等。山富旅遊原價500元的90分鐘星光夜航派對的遊港行程，7月只要優惠價299元。

高雄市輪船公司表示，觀光遊港輪3到5月包船業績衰退98%，甚至於4月份首次呈現0航次，5月份也僅有1航次共58人搭乘；直至6月份疫情趨緩，國旅與自由行紛紛回溫，輪船公司6月團體包船共16航次載運1747人，7月份目前預估可達28航次3445人，航次及人數呈正成長。

高雄市輪船公司說，為了讓大家可以更快速方便到達旗津，7月15日起至8月30日止「棧貳庫-旗津航線」將天天開航，每天下午1點至晚上7點45分每半小時皆有航班往返棧貳庫及旗津。

此外，輪船公司7月15日起也規畫多項優惠，包括12月27日前，憑實體振興三倍券可購買「假日金棧遊港航班雙人套票」500元（原價600元），再送掌門啤酒折價券30元2張，送完為止。

另與棧貳庫掌門啤酒一起推出「船酒包走一塊走」方案，8月30日前，至棧貳庫內的輪船公司售票台購買船票後，登船前可憑船票（渡輪或遊港輪皆可）至掌門啤酒購買89元加購軟性飲料及薯條或189元加購獨家啤酒及薯條的遊港套餐，可帶上船享用。

高雄市輪船公司也與觀旅業者結盟推優惠，山富旅遊原價500元90分鐘星光夜航派對的遊港行程，7月推出優惠價299元，晚上遊港輪二樓甲板有歌手演唱、專業導覽和啤酒、飲料無限暢飲等。

「假日金棧遊港航班」航程包括周六夕陽線，6到8月開航時間為下午5點40分，周日亞灣線下午4點10分，售票及登船地點皆在棧貳庫。優惠方案及詳情可致電高雄市輪船公司(07)2262888轉營業部分機607、610洽詢，或上輪船公司官網https://reurl.cc/1x7r88查詢。