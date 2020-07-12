中海艦列重要古物 高雄「海事博物館」跨局處評估中

在823砲戰中擊沉兩艘共軍魚雷快艇的海軍功勳艦「中海艦」，已由文化部文資局古物審議會議決議指定為「重要古物」。高雄市海洋局表示，海軍計畫在左營擴大軍史館規模，市府樂觀其成；另在成立「海事博物館」的部分，市府還在評估設點、經營管理及展示內容等範疇。文化局也在整理過去及進行中的海事相關文史資料。

「中海艦」目前仍停靠在高雄港旗津碼頭。在上次高雄市府的文資審議會議中，因中海艦為國防部所有，審議委員建議應提高層級至文化部文資局來審議。中央也從善如流，另召開文化部古物審議會議討論，14位出席委員中，13人同意指定為重要古物，1人同意指定為國寶，決議指定為重要古物，古物名稱修正為「中海軍艦及相關文物」。有文化部與國防部共同處理後續文資保存，高雄市府鬆了一口氣。

高雄市海洋局代理局長黃登福表示，目前的海軍軍史館設在海軍官校內，軍方有意在左營區覓處成立更大規模的海軍軍史館，市府樂觀其成，會加以配合。另外市府也由副市長層級主持成立海事博物館的跨局處協調會，但因「海事」涵括的範疇非常廣，包括科技、漁業、觀光、生態保育、教育等多層面，市府對設點、經營管理模式和展示內容等，都還需經過評估。

高雄市歷史博物館長王御風表示，目前文化局曾進行及正在執行的海事文史調查，在軍事方面，有左營海軍鎮海樓（原日本高雄海軍警備府），以及關於海軍眷村及住戶的調查與口訪；軍艦部份，因屬國防部所轄，尚未做過調查。

在航運及漁業部分，高史博近年陸續有做過遠洋漁業及貨櫃的特展，也與高雄港務公司進行老照片的掃描與解讀的工作，更曾出版過日治築港相關史料，對於高雄港的發展也有一定程度的著墨。

王御風說，在民俗方面，與海洋最相關的媽祖，旗後天后宮已指定為高雄市定古蹟；林園鳳芸宮的媽祖海巡，以及製作王船的林良太師傅，也列為高雄市的無形文化資產，這都可見證高雄的海洋文化。