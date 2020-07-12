通法寺成立台灣然燈山佛教協會 盼為社會帶來美與善

高雄市仁武區通法寺今天舉辦天然蔬食園遊會，同時宣布成立台灣然燈山佛教協會。住持釋煌智法師表示，協會未來將以弘揚佛法、推廣蔬食，並重視急難救助、低收入戶關懷與清寒助學金等慈善工作為宗旨，期盼透過協會運作讓社會增添更多美與善。

配合然燈山佛教協會成立大會，通法寺今天也舉辦愛心園遊會，邀請在地企業與弱勢民眾參加。園遊會上，許多鄉親自製素粽、麵線糊與蘿蔔糕等小吃與大家分享，還能帶鑰匙圈、手工香皂與酥油燈等手工藝品回家。立委林岱樺兼任通法寺護法會長今天出席活動，另有多位里長也來共襄盛舉。 高市通法寺今天舉辦天然蔬食園遊會，同時宣布成立台灣然燈山佛教協會。圖／林岱樺服務處提供