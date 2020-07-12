屏東伴手禮暨好店徵選 廣邀優質商家報名

屏東縣政府舉辦的「2020屏東伴手禮暨好店徵選」於今天開始報名，只要營業登記在屏東縣、使用屏東在地食材、與在地文化結合的優質商家，都可以報名徵選。

「2020屏東伴手禮暨好店徵選活動」即日起至7月29日下午5時止，凡商號、公司行號或工廠登記在屏東或由屏東縣農、漁會、合法登記之財團法人及社團法人等團體推薦證明皆可報名參加，而報名店家可採用網路或紙本報名。

今年「2020屏東伴手禮暨好店徵選活動」參賽組分為食品組、非食品組及好店組三大項目，讓特色商品不再只有伴手禮及文創品。

屏東縣政府表示，屏東靠山又臨海，倚仗著天然資源而孕育出豐盛多樣的物產，加上店家創意，讓屏東的伴手禮選擇豐富又多樣、品項令人眼花撩亂，期待透過這次活動，能夠讓更多人知道屏東在地優質店家。

傳播暨國際事務處表示，今年評選共分為委員評審及人氣網路票選兩部份，今年特聘請商品行銷及食品管理等專家，組成評審團進行評分；另外人氣網路票選部份，將在8月18日至24日進行投票，參加投票還能抽好禮，邀請全台灣各地喜愛屏東伴手禮的民眾，用票選的方式選出心目中最棒的店家。

活動詳情請至活動官網或「愛.屏東縣觀光旅遊網」、「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。