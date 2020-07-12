屏東三地門鄉地磨兒森林公園 猶如都會區後花園

屏東縣三地門鄉距離長治交流道下來約20分鐘車程，猶如都會區後花園，三地門鄉公所期盼打造環狀商圈，從鄉公所前的咖啡廊道，一路往北三地門文化館、地磨兒藝術公園、地磨兒森林公園。地磨兒森林公園展示原住民石板家屋，沿著步道往上走，看到上方涼亭，還可以遠眺高屏平原，期望帶動周環狀商圈發展。

屏東縣三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，近期因疫情影響，許多遊客往山上來，三地門鄉距離長治交流道下來約20分鐘車程，相當適合民眾造訪，三地門不是只有土雞城，有自然山林景色，原住民藝術家工藝，感受原鄉熱情。

車牧勒薩以・拉勒格安說，走訪三地門鄉，鄉公所前面咖啡廊道，周邊有超熱門的景觀餐廳「旁聽席」，三地門文化館近期委外在地民間團體，屆時文化館規畫小農市集或咖啡廳等，連接周邊地磨兒藝術公園、地磨兒森林公園，期望能帶動環狀商圈發展。

從文化館在往上有地磨兒藝術公園連接地磨兒森林公園，森林公園去年年底完工，今年啟用，走進森林公園時，看到原住民石板屋，還有石階步道，沿著步道走約300公尺即可抵達上方涼亭，從涼亭俯瞰高屏平原；地磨兒森林公園入口處一旁的道路，是通往三地山的登山口，三地山海拔1053公尺，屬於中高度登山路徑。

文化館委外的民間團體、三地門藝術家陳惠蓮說，將文化館產銷中心承租，對她來說意義重大，也與她的專業結合，希望能將工藝產業帶入。