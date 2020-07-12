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延續志業 許崑源愛心慈善會護弱勢
高雄市議長許崑源驟逝，妻子林遺孀化悲傷為力量，成立「許崑源愛心慈善會」，昨天在前金區萬興宮發500多份愛心物資，林絲娛說，「莫忘世上苦人多」是許崑源及前市長韓市長的從政理念，她想延續這份理想，為社會增添正能量。
下屆是否接棒參選議員？林絲娛沒把話說滿，她說，很多事情還難說，延續丈夫對高雄這座城市的關懷，是她目前最在乎的事。
林絲娛本月9日到高雄地檢署遞狀申告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇、名嘴姚立明等7人涉誹謗侮辱死者罪，林絲娛說，要為丈夫討公道、爭清白。除了透過訴訟要為丈夫平反名譽，林絲娛也以丈夫為名成立慈善會要投入公益，一方面延續對家人的愛，也維持服務能量，為日後參政多些揮灑空間。
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