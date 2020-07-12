45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

台灣動物緊急救援小組攜手網友愛心，45天創造美麗奇蹟！台灣動物緊急救援小組今年4月接獲網友來信，指高雄梓官有一位人稱「椰子伯」的80歲老人家，與收留的約20隻流浪犬住在一處堆滿廢棄物的椰子園中，每日開車到賣場乞討廚餘維生；台灣動物緊急救援小組實地探訪得知阿伯困境後，在網路上發起整建椰子伯狗園愛心行動，募集工程款後，在45天將原本荒廢的椰子園打造成狗狗世外桃源。

人稱「椰子伯」的陳信良，已高齡80歲，他原本在高雄橋頭一處椰子園工作，因見流浪犬被人遺棄甚至棄置大排，他心生不捨，將流離失所的狗兒帶回椰子園照料，園區逐漸成為流浪動物庇護所。

因土地問題，「椰子伯」的狗園搬遷至高雄梓官一處河邊，他每天開著老舊貨車到楠梓的大賣場去撿拾餐廳廚餘，讓收容的狗兒們飽餐度日。為照顧狗兒及償還家中債務，「椰子伯」近年將變賣房產的積蓄幾乎花光，現在靠種椰子微薄收入度日。

熱心網友得知椰子伯的處境後，向台灣動物緊急救援小組求援。經團隊實地探訪後發現，「椰子伯」狗園中的狗兒常只能靠臭酸的廚餘度日，部分幼犬因此罹患腸胃炎及胰臟炎。台灣動物緊急救援小組評估後，今年4月在網路上發起整建椰子伯狗園愛心行動，獲得熱烈回響，工程款到位後，整建行動在5月中旬展開。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，整建「椰子伯」狗園是前所未有的一大挑戰，工程團隊出動大型環保爪斗車及怪手，耗費約10天才清空園區中超過20噸廢棄物，整體工程在近日完工，前後花費45個工作天，總工程款約150萬元，由網友集資和台灣動物緊急救援小組狗園修繕經費共同支付。