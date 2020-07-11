高市左營護岸損 名嘴李正皓誤為仁武 呂謦煒這樣回嗆

高雄市左營區文寧街曹公新圳的護岸7月2日被擠壓破損，高雄市水利局預計7月13日開始進場修復，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁關切，並質疑市府的螺絲是不是鬆了。名嘴李正皓在臉書酸李眉蓁是不是在「黑韓」？李眉蓁團隊發言人呂謦煒即上臉書說李正皓是張飛打岳飛，弄錯地點了。

李正皓在臉書貼文指曹公新圳護岸加高明明就是高雄市前市長韓國瑜任內最得意的政績，甚至在罷韓前夕高雄大淹水時，韓國瑜還特別在5月22日視察曹公新圳，視察時還得意的說：「好險曹公新圳護岸有加高60公分，否則就淹水了。」如今曹公新圳護岸坍塌了，原因就是韓國瑜當市長時只做面子工程、只管護岸加高，不顧護岸結構加固的結果；李眉蓁這樣的質疑擺明在「黑韓」，韓粉快出征李眉蓁。

呂謦煒在臉書貼文「指正」李正皓，因為韓國瑜任內完成的曹公新圳護堤，位於「仁武區」，今天李眉蓁去勘查的護堤，位在「左營區」，李正皓臉書的截圖還有標註「仁武」。

呂酸李正皓拿這個來質疑李眉蓁，展現了李正皓對於高雄的無知，請李正皓在批評之前，要先做好功課，不要看到黑影就開槍。

高雄市水利局表示，左營區文寧街旁護岸本月2日下午有35噸卡車滿載AC熱料卡車，因載重傾斜擠壓護岸，造成護岸傾斜損壞、路面下陷淘空，水利局接獲通報後第一時間緊急調派怪手開挖回填，針對淘空部分連夜緊急灌漿，但因護岸緊鄰民宅，為安全起見，隔日即調派機具進行鋼鈑樁打設，初步已可確保當地安全。

水利局強調，為能以最短時間完成護岸復舊，在進行搶修的同時，即要求顧問公司同時規畫設計修復護岸，同時協調養工處進行妨礙復舊工程的樹枝修剪，待疏枝及圍水等相關準備作業完成後，預計7月13日開始進場修復，並將督促廠商盡量於一個月內完成修復工作。