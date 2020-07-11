H2O飯店慶3周年 行善之餘也祭出超殺感恩回饋

高雄「H2O」京城水京棧飯店喜迎3周年，今年由「京城慈善基金會」致贈衛福部南區兒童之家獎學金及烏克麗麗樂器，以行善社會慶祝飯店生日，7月21日至7月27日，全面住房及餐飲也祭出感恩優惠，折扣最低下殺到3折。

H2O飯店本於感恩的心，每年周年慶都推出公益行動，創辦以來動員京城集團關係企業挽袖捐出熱血；也曾攜手「癌症希望基金會」為病友、家屬與醫療團隊傳遞愛的力量，也曾同京「城慈善基金會」致贈衛生福利部南區兒童之家獎學金及精緻禮盒，今年並與合作夥伴-晶采樂團贈送烏克麗麗及免費教學課程，給南區兒童之家院童。

飯店總經理譚逸峰表示，H2O開業迄今，從承接天后張惠妹演唱會後，相繼成為各項國際性活動指定合作夥伴，接待過數百位台港日韓知 名藝人、球星等，獲有「藝人指定住宿」的讚譽。這次慶祝3周年，H2O飯店自7月21日至7月27日，住房與餐飲全面祭出感恩回饋，折扣3折至9折。