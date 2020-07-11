「崁頂重新開機」夢未成真 他要持續拚到改變成真

屏東縣前崁頂鄉長林光華因賄選被判當選無效又涉貪，台大畢業的31歲崁頂青年廖國富月前和民眾黨結盟投入鄉長補選，以「崁頂重開機」為口號，在柯文哲和地方人輔選下拿下1417票，無法一圓翻轉家鄉夢；他說，投入選舉短短40天，從默默無聞的年輕人到今天得到23.6%鄉親的支持，仍是莫大的鼓舞，會努力再努力，持續打拚直到改變成真那一天。

廖國富說，他堅持用正面、陽光、青春、活力的方式打選戰，希望能夠徹底扭轉過去幾十年來崁頂的包袱沉痾，希望這次競選能引領更多年輕人參與政治，讓大家知道素人參政不是無法跨越的高牆，希望年輕人也能願意站出來為改變鄉里盡一份心力。

他說，恭喜勝選的輝地伯，祝福能真心誠意的為更好的崁頂而努力， 也期待輝地伯若能參考國富提出的「農業有發展、生活足便利、教育有資源、長輩金照顧」政見，讓崁頂能有所改變；感謝競選團隊協助，讓他能全心全力投入這場選戰並且堅持到最後。

他說，這次鄉長補選堪稱史上最激烈，選前最後2天，鄉親都發現崁頂的街道上出現互相攻訐，掀黑底的布條，甚至有昂貴的大型廣告看板來指責敵對候選人，他認為選舉不用選到這樣，不用出奧步到處抹黑，崁頂的選舉文化要進步，負面抹黑的競選手段該把它掃入歷史的灰燼，應拿出政見，光明正大直球對決。