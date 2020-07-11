推動熊鷹仿真羽毛繪製 熊鷹自然落羽蒐集突破保育困境

為在熊鷹保育與原住民傳統文化延續取得平衡，林務局屏東林區管理處與國立屏東科技大學野生動物保育研究所合作示範計畫，今年7月初邀請工藝師鍾金男辦理3場次熊鷹仿真羽毛繪製班，尋求新技藝以突破困境。學員多為排灣族和魯凱族領袖家族和貴族成員。林管處也與屏科大合作蒐集圈養熊鷹的自然落羽，建置熊鷹羽毛庫，並與部落討論配戴資格和申請方式，盼能兼顧保育與文化。

屏東林區管理處指出，熊鷹為排灣族與魯凱族的聖鳥，其羽毛具神聖尊貴的象徵，尤其部落領袖家族的婚聘中須有熊鷹羽毛。但其族群數僅存不到500對，是農委會公告的保育類瀕臨絕種野生動物。

屏東林管處表示，傳統熊鷹羽飾代表的意義是崇高且無可取代，然而在資源與文化的延續中，必須突破困境，而仿真羽毛或許是個契機。

日前在文物館展出的仿真羽飾為出席慶典等活動時佩戴使用，過去3年執行成果，有少數部落領袖家族的結婚聘禮使用仿真熊鷹羽毛，也有參與婚宴的部落領袖家族成員配戴仿真羽飾，既兼顧文化保存，也極具生態保育意義，讓神聖婚禮成為結合傳統與現代文化禮俗的創新展現。