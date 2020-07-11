影／全中運吉祥物千人齊跳驕仔舞 潘孟安笑說「我破壞畫面」

全中運在7月18到23日熱鬧登場，屏東縣政府迎接睽違24年再度舉辦全國運動競賽，今下午熱鬧舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行，縣長潘孟安率領縣內表演團體一同參與，現場千人齊跳驕仔舞，炒熱氣氛，還有首度亮相「驕仔花車」超吸睛，不少民眾加入隊伍當中同樂，展現屏東人的向心力與熱情，為即將登場全中運掀起第一波高潮。

屏東縣長潘孟安今現場一起跳「驕仔舞」，潘孟安笑說，大家跳得很漂亮，他是第三次跳「很不好意思，我破壞畫面，我回去還要再練一下」，希望驕仔舞能成為全民運動，不是只有運動賽事舉辦，而是全民參與，當做全民運動健康操，歌詞很激勵、熱血，要多運動「不要向我一樣，上氣不接下氣」。

潘孟安說，為迎接全中運，縣府團隊總動員，場地、接駁、住宿、補給、救護等細心規畫，18項運動競賽比照國際賽事規格，在屏東市至恆春半島13鄉鎮19處競賽場館舉行，讓來自全國各地的優秀選手們能好好發揮，全力以赴參與運動賽事，爭取更佳成績，同時邀請全國民眾一起到屏東為選手們加油打氣。

全中運吉祥物歡樂嘉年華活動，遊行隊伍在縣立體育館前廣場集結，從勝利路出發，10隻驕仔組成勇士聯盟，還包含吉祥物梯隊、國內知名表演梯隊、宗教陣頭梯隊、藝文梯隊、客家梯隊、原住民梯隊、農漁業梯隊、環保梯隊等，近30組縣內優秀表演團體共襄盛舉。