鯨豚展呈現馬祖海洋生態 傳遞保育重要性

連江縣政府文化處舉辦的「河口鯨靈」鯨豚生態展今天開幕，期待透過展覽讓民眾認識馬祖水域的棲地保育與海洋環境重要性。由於展覽內容豐富，吸引了許多大人與小孩共同參加。

馬祖位於閩江口外東亞大陸棚的淺水域，擁有豐富河口生態，適合近岸型鯨豚棲息，岸上與海上都可目擊鯨豚，可在馬祖觀察到的鯨豚包含露脊鼠海豚、偽虎鯨、中華白海豚等，其中露脊鼠海豚被發現的次數最頻繁，佔馬祖地區所有鯨豚紀錄的90%，也代表馬祖鯨豚的水域棲地具有保育重要性。

馬祖是台灣不用出海就可以看到露脊鼠海豚的地方，尤其在津沙至仁愛海域最易觀察，也因此成為鯨豚研究者的聖地。生態展不僅透過展覽形式與大眾分享鯨豚研究成果，並在現場以導覽問答、摺紙教學認識哺乳類動物，帶大人、小孩一起學習鯨豚知識。

這次的展覽不僅簡介鯨豚生活特性，更呈現偽虎鯨等鯨豚標本，透過量測體重的互動裝置映照鯨魚的龐大身體、以聲音理解海豚的發聲方式，並利用海廢裝置藝術，讓觀展人感受鯨豚正面臨的海洋環境，體會牠們的困境，正視海洋廢棄物議題，關注海豚擱淺情形。

「河口鯨靈」由連江縣政府與國立自然科學博物館合辦，中央研究院生物多樣性研究中心協辦，今日起在馬祖民俗文物館4樓開展，展至9月30日。