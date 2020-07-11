聽新聞
test
0:00 / 0:00
天熱避暑去 新威小騎士滑步競賽宣告暑假到來
夏日天氣炎熱，高雄六龜新威森林公園綠樹成蔭，茂林國家風景區管理處今天在新威遊客中心廣場舉辦小朋友滑步車競賽，藉由活動宣告暑假到來，鼓勵遊客在後疫情時代多到六龜、茂林等戶外環境走動。
受疫情關係影響，「競風小騎士滑步車競賽」延後至今天舉辦，競賽分為滑步車組（2至6歲）及單車慢活組（7歲至10歲），171位小朋友報名挑戰，競賽分成14組，每組前三名可獲得1000元、500元及300元圖書禮卷。
茂管處指出，無踏板滑步車適合小朋友訓練腿部肌力與平衡感，主要透過雙腳踢地來移動。競賽開始後，參賽小朋友在桃花心木林道上競速，一旁觀賽的父母親加油聲此起彼落，緊張程度不輸參賽者。
茂管處簡慶發處長表示，近幾年滑步車蔚為風潮，茂管處舉辦競風小騎士滑步車競賽宣告暑假到來，歡迎遊客多到新威森林公園享受綠樹帶來的清涼感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言