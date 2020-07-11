天熱避暑去 新威小騎士滑步競賽宣告暑假到來

夏日天氣炎熱，高雄六龜新威森林公園綠樹成蔭，茂林國家風景區管理處今天在新威遊客中心廣場舉辦小朋友滑步車競賽，藉由活動宣告暑假到來，鼓勵遊客在後疫情時代多到六龜、茂林等戶外環境走動。

受疫情關係影響，「競風小騎士滑步車競賽」延後至今天舉辦，競賽分為滑步車組（2至6歲）及單車慢活組（7歲至10歲），171位小朋友報名挑戰，競賽分成14組，每組前三名可獲得1000元、500元及300元圖書禮卷。

茂管處指出，無踏板滑步車適合小朋友訓練腿部肌力與平衡感，主要透過雙腳踢地來移動。競賽開始後，參賽小朋友在桃花心木林道上競速，一旁觀賽的父母親加油聲此起彼落，緊張程度不輸參賽者。