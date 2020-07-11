快訊

肚皮沒動靜？林志玲驚喜現身台北電影獎

廠商挖破管線導致永和路面塌陷 侯友宜：勒令停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天熱避暑去 新威小騎士滑步競賽宣告暑假到來

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「競風小騎士滑步車競賽」今天在新威森林公園登場，參賽小朋友奮力向前衝。圖／茂管處提供
「競風小騎士滑步車競賽」今天在新威森林公園登場，參賽小朋友奮力向前衝。圖／茂管處提供

夏日天氣炎熱，高雄六龜新威森林公園綠樹成蔭，茂林國家風景區管理處今天在新威遊客中心廣場舉辦小朋友滑步車競賽，藉由活動宣告暑假到來，鼓勵遊客在後疫情時代多到六龜、茂林等戶外環境走動。

受疫情關係影響，「競風小騎士滑步車競賽」延後至今天舉辦，競賽分為滑步車組（2至6歲）及單車慢活組（7歲至10歲），171位小朋友報名挑戰，競賽分成14組，每組前三名可獲得1000元、500元及300元圖書禮卷。

茂管處指出，無踏板滑步車適合小朋友訓練腿部肌力與平衡感，主要透過雙腳踢地來移動。競賽開始後，參賽小朋友在桃花心木林道上競速，一旁觀賽的父母親加油聲此起彼落，緊張程度不輸參賽者。

茂管處簡慶發處長表示，近幾年滑步車蔚為風潮，茂管處舉辦競風小騎士滑步車競賽宣告暑假到來，歡迎遊客多到新威森林公園享受綠樹帶來的清涼感。

茂林國家風景區今天在新威森林公園舉辦「競風小騎士滑步車競賽」，百餘位小朋友同台競技。圖／茂管處提供
茂林國家風景區今天在新威森林公園舉辦「競風小騎士滑步車競賽」，百餘位小朋友同台競技。圖／茂管處提供

疫情 六龜 森林公園

延伸閱讀

龍潭分局「小小警察體驗營」 讓青少年暑假遠離犯罪

3大社教館技職主題展暑假開跑 邀學生實作探索性向

彰化黑白兩「稻」創料走秀吸睛 田中兒少暑假打球開心

會冷的暑假遛小孩方案 家長樂送孩子去冰宮玩

相關新聞

「崁頂重新開機」夢未成真 他要持續拚到改變成真

屏東縣前崁頂鄉長林光華因賄選被判當選無效又涉貪，台大畢業的31歲崁頂青年廖國富月前和民眾黨結盟投入鄉長補選，以「崁頂重開...

墾丁後壁湖美麗海葵被盜後 「海中玫瑰」硨磲貝又消失

墾丁國家公園瑰麗的珊瑚礁生態是潛客朝聖的景點，國內疫情解封後，墾丁後壁湖潮間帶在端節連假才發生海葵被盜、大量玫瑰珊瑚被經...

推動熊鷹仿真羽毛繪製 熊鷹自然落羽蒐集突破保育困境

為在熊鷹保育與原住民傳統文化延續取得平衡，林務局屏東林區管理處與國立屏東科技大學野生動物保育研究所合作示範計畫，今年7月...

影／全中運吉祥物千人齊跳驕仔舞 潘孟安笑說「我破壞畫面」

全中運在7月18到23日熱鬧登場，屏東縣政府迎接睽違24年再度舉辦全國運動競賽，今下午熱鬧舉辦全中運吉祥物歡樂嘉年華遊行...

「你家就是我家」 88歲老翁誤入鄰居住家嚇壞旁人

高雄市路竹區一名88歲謝姓老翁單獨外出，在記憶力模糊情況下，走進鄰居客廳休息，該戶人家成員返家發現，竟有名陌生長輩端坐客...

天熱避暑去 新威小騎士滑步競賽宣告暑假到來

夏日天氣炎熱，高雄六龜新威森林公園綠樹成蔭，茂林國家風景區管理處今天在新威遊客中心廣場舉辦小朋友滑步車競賽，藉由活動宣告...

屏東縣崁頂鄉長補選 前鄉代會主席曾輝地當選

前屏東縣崁頂鄉長林光華涉案遭解職出缺今天舉行補選投票，呈三搶一態勢；第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地以2838票當選，...

檜木九宮格餐盒 讓社區風味餐吃來像置身五星級飯店

美味的餐食如果能搭配上雅緻的餐具，一頓飯吃下來，不只是色香味俱全，連視覺都是享受。高雄市梓官區梓平社區近來結合在地商家「...

屏東「藝術宅急便」巡演起跑 劇團解封後首演心情激動

屏東縣政府邁入第6年的「藝術宅急便」表演團隊鄉鎮巡演，今天首場由獲選屏東傑出演藝團隊的明興閣掌中劇團打頭陣，上午在滿州鄉...

影／澎湖國際海上花火節閃爆夜空 美到捨不得低頭

今年的澎湖國際海上花火節，根據官方統計，7月6日開幕當晚，湧入逾2萬8000人。

糗！防疫宣導海報 被台東小朋友抓到錯字

新冠肺炎疫情國內雖趨緩，但政府機關仍加強防疫新生活觀念，並透過宣導海報提醒民眾勤手洗手，不過，台東有小朋友發現勤洗手的勤...

屏東買起來！全中運暖心接待、振興三倍券優惠店家上架

振興三倍券上路，屏東哪裡買最划算？屏東縣政府號召縣內店家推出「屏東買起來」優惠，首波優惠上架，有300多項優惠方案，百貨...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。