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屏東縣崁頂鄉長補選 前鄉代會主席曾輝地當選

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣崁頂鄉長補選今天投票，第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地（右）以2838票當選，與民眾黨結盟的廖國富前往致賀。記者潘欣中／攝影
屏東縣崁頂鄉長補選今天投票，第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地（右）以2838票當選，與民眾黨結盟的廖國富前往致賀。記者潘欣中／攝影

前屏東縣崁頂鄉長林光華涉案遭解職出缺今天舉行補選投票，呈三搶一態勢；第3度參選鄉長的前鄉代會主席曾輝地以2838票當選，與民眾黨結盟的台大返鄉青年廖國富1417票、民進黨縣議員周碧雲的丈禾郭振堂，在民眾黨批抨和時代力量發起「倒郭運動」下得1770票。

此次補選有3名候選人登記，包括1號的台大返鄉青年廖國富，2號食品業者、縣議員周碧雲丈夫郭振堂及3號崁頂政壇老將曾輝地，選前就出現許多攻訐，選情非常激烈；3人皆以無黨登記，但背後皆有黨派派系脈絡，泛綠的廖輝地和郭振堂爭搶綠營票源，民眾黨與廖國富結盟，時代力量則發起「郭振堂落選運動」，在各有奧援下，競選政見布旗和正式選舉不相上下、甚至有超越之勢，也被喻為崁頂史上最激烈基層選舉。

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