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澎湖竹灣國小百年慶 校友捉魚最有趣

中央社 / 澎湖縣11日電

澎湖竹灣國小創校百年活動，有近700名畢業校友回娘家，別緻的「捉魚樂」體驗新鮮有趣，讓校友們重溫童年回憶。

澎湖竹灣國小校長許鴻文表示，「竹灣慶百年、風情展萬千」創校百年系列活動，原本安排在4月，因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，延至今天舉行。活動有校園踩街、聖火傳遞、校友慶生、捉魚、表揚傑出校友，校慶徵文佳句、老照片徵選與展示等等。

「竹灣慶百年、風情展萬千」系列活動，由許鴻文與籌備會主委許澤濬共同主持，包括議長劉陳昭玲、縣府教育處長蘇啟昌等人都出席盛會，一起丟麻糬與炸棗，師生同樂，並為「海龜破浪」公共藝術揭牌。

竹灣是澎湖海域最大的箱網養殖區，今天的慶祝活動中，籌備會特別在校園內闢建魚池，提供海鱺、紅沙、嘉魶、青嘴等魚，供校友下場體驗捉魚，新鮮有趣，成為人氣焦點，校友們大有斬獲，也留下美好回憶。

許鴻文表示，竹灣國小是在民國9年（1920年）日本大正年間創設的「小池角公學校竹篙灣分離教室」，先後多次改設，直至民國35年改為現今校名，其中現有西嶼合橫和101年廢校的小門國小，都曾是竹灣分校。今天母校百年慶，包括前國安局長蔡得勝，以及曾在竹灣任教多年，現年90歲的鄭素桃老師，也都返校共襄盛舉。

縣府教育處表示，今年除了竹灣國小外，近期還有沙港和七美2所國小，也將舉辦創校百年慶。

澎湖 國安局 廢校

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