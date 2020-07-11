檜木九宮格餐盒 讓社區風味餐吃來像置身五星級飯店

美味的餐食如果能搭配上雅緻的餐具，一頓飯吃下來，不只是色香味俱全，連視覺都是享受。高雄市梓官區梓平社區近來結合在地商家「檜木生活館」，把「纏繞畫」畫檜木九宮格餐盒，展現漆藝食器美學，讓在地社區風味餐加值，用餐的遊客宛如置身在五星級餐廳內。

梓官區梓平社區近年經高雄市農業局媒合業師跨域輔導，邁向活力十足的「農村再生社區」。高雄大學老師許家彰居中媒合梓平社與在地商家「檜木生活館」共同研發「打井包巾餐」，更製作繪有纏繞畫的檜木九宮格餐盒，盛裝社區媽媽們的愛心風味餐。到社區一遊的客人，能品嘗餐盒內以古法亨調的在地美味，更能欣賞展現漆藝的食器美學，達到雙重享受。

高雄市農業局代理局長王正一說，這兩年農業局媒合業界的專業人力走進農村，提升社區文創量能，包括「業師跨域輔導」及「根留農村」等專案計畫，都協助農村社區產出許多令人驚豔的作品，相關成果都展現在「高雄一日農夫」的遊程中。

迎接暑假到來，高雄市著名的「一日農夫」遊程又開始活躍，今年農業推出「蕉傲農村運動會」、「夏日晚風沁涼夜」、「野地星空電影院」、「綠色海味慢漫遊」等遊程，都可見到許多展現農村文化的巧思作品。