屏東「藝術宅急便」巡演起跑 劇團解封後首演心情激動

屏東縣政府邁入第6年的「藝術宅急便」表演團隊鄉鎮巡演，今天首場由獲選屏東傑出演藝團隊的明興閣掌中劇團打頭陣，上午在滿州鄉公所前榕樹圓環演出，曾獲台灣地方戲劇比賽最佳主演獎的團長蘇俊榮，展現精湛的操偶技藝並和觀眾熱情互動；他說，受疫情衝擊，表演和教學活動會停擺3個多月，不知能再撐多久，團員悶了好久，解封後的首演心情格外激動。

縣府文化處長吳明榮表示，今年上半年受疫情衝擊，表演活動幾乎停擺，從下半年開始以復甦藝文為目標，一系列展演活動陸續啟動；「藝術宅急便」計畫，涵括舞蹈、戲劇、音樂等27個優質團隊，國內疫情解封後，今天起至年底在鄉鎮演出33場，把不同類型的表演舞台，搬到鄉鎮社區活動中心、學校、廟埕等據點，更貼近庶民生活，也讓偏遠地區的鄉民都能免費欣賞優秀的表演，感受文化薰陶。

打頭陣的潮州鎮明興閣掌中劇團，由82歲的蘇明順於1957年創立，薪火相傳至第三代，次子蘇俊榮任團長，演出前場的操偶、口白，後場的北管樂曲演奏，至木偶雕刻、偶俱製作，都是蘇家人自給自足，也獲選屏東縣無形文化資產保留團隊；蘇俊榮說，特別為藝術下鄉選的經典劇目「掌中弄巧」，展現專業純熟的操偶技藝、詼諧逗趣的口白及緊湊熱鬧的表演節奏，老少咸宜，也感公部門的支持，讓傳統地方藝術得以永續傳承。