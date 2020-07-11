影／澎湖國際海上花火節閃爆夜空 美到捨不得低頭

今年的澎湖國際海上花火節（ https://penghutravel.com/ThemeActivity/Fireworks/Fireworks ），根據官方統計，7月6日開幕當晚，湧入逾2萬8000人。

澎湖花火節儼然是澎湖觀光的活招牌，以往4到6月舉行，今年新冠肺炎疫情影響，改期至7月6日至9月3日的每周一、周四施放煙火及無人機秀。

今年在特定場次有新的漫威主題無人機秀，尤其立榮、華信航空都祭出放大機型執飛，可以載運更多旅客，又在「報復性出遊潮」推波助瀾下，澎湖的觀光客人潮洶湧，馬公市區甚至遊客多到走上管制區外的馬路上，之多，當地觀光業者也嚇一跳。