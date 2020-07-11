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影／澎湖國際海上花火節閃爆夜空 美到捨不得低頭
今年的澎湖國際海上花火節（ https://penghutravel.com/ThemeActivity/Fireworks/Fireworks ），根據官方統計，7月6日開幕當晚，湧入逾2萬8000人。
澎湖花火節儼然是澎湖觀光的活招牌，以往4到6月舉行，今年新冠肺炎疫情影響，改期至7月6日至9月3日的每周一、周四施放煙火及無人機秀。
今年在特定場次有新的漫威主題無人機秀，尤其立榮、華信航空都祭出放大機型執飛，可以載運更多旅客，又在「報復性出遊潮」推波助瀾下，澎湖的觀光客人潮洶湧，馬公市區甚至遊客多到走上管制區外的馬路上，之多，當地觀光業者也嚇一跳。
澎湖的花火節之所以吸引人，特點包括近距離的臨場震撼，8至12吋高空煙火在海上爭相爆發，與西瀛虹橋相映稱，且長達約20分鐘的演出，讓遊客長時間抬頭到脖子痠。
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