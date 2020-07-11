糗！防疫宣導海報 被台東小朋友抓到錯字
新冠肺炎疫情國內雖趨緩，但政府機關仍加強防疫新生活觀念，並透過宣導海報提醒民眾勤手洗手，不過，台東有小朋友發現勤洗手的勤字，左邊部首竟是草字部，少了一橫，連大人都說：「都沒察覺錯字」。
台東縣衛生局長黃明恩表示，確實勤洗手的勤字，左邊部首少頭了一橫，一豎也沒連接上來，可能印製過程出了些差錯一時沒有發現。
他說，宣傳海報是由中央流行疫情指揮中心統一印製，並發放給各縣市機關單位或機關單位自行下載張貼宣導，會將錯字海報反映給中央，並通知縣內各級單位將錯字海報修正。
「每天上廁所居然都沒發現到。」在縣府上班的林姓員工說，如果沒仔細看，還真的沒看出勤洗手的勤字有錯，海報已經貼了很長一段時間，都沒察覺有錯字。
另也有民眾表示，小朋友可能很專注一個字一個字看，才會看到錯字。
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