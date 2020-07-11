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屏東買起來！全中運暖心接待、振興三倍券優惠店家上架

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣政府號召縣內店家推出「屏東買起來」優惠，首波優惠上架，搭配7月18日到23日舉辦全中運，還推出全中運暖心接待優惠，邀請民眾造訪屏東，一次買起來，感受屏東好好買。圖／取自「屏東買起來」網站
屏東縣政府號召縣內店家推出「屏東買起來」優惠，首波優惠上架，搭配7月18日到23日舉辦全中運，還推出全中運暖心接待優惠，邀請民眾造訪屏東，一次買起來，感受屏東好好買。圖／取自「屏東買起來」網站

振興三倍券上路，屏東哪裡買最划算？屏東縣政府號召縣內店家推出「屏東買起來」優惠，首波優惠上架，有300多項優惠方案，百貨公司、地方特色小吃統統網羅，搭配7月18日到23日舉辦全中運，還推出全中運暖心接待優惠，邀請民眾造訪屏東，一次買起來，感受屏東好好買。

屏東縣長潘孟安說，屏東物產多元，咖啡、可可、檸檬和黑鮪魚等都是全台重要產地，在地物產料理餐廳和伴手禮更是值得大家親自到產地來消費。感謝縣內店家參與本次「屏東買起來」優惠活動，營造友善地消費空間，共同歡迎全國民眾安排一趟屏東之旅，充實生活樂趣。

縣府城鄉發展處指出，行政院推出振興三倍券後，引起民眾討論，15日即將開跑，店家提出各項優惠，紛紛加碼吸引顧客眼光。

屏東縣為國內外民眾假日出遊和美食紓壓的首選縣市，有鑑於縣內許多優質店家提出新商品或創意餐點，尚未讓消費者清楚認識，城鄉處發起「屏東買起來」活動，設置專屬網站

http://www.ptcrzshop.com/），集合百家名店優惠資訊，首波推出300多項優惠方案，供民眾選擇。

優惠方案多元，從冰品老店到大型海鮮餐廳，吃飽、吃巧樣樣有，特色商品從檸檬冰品到精緻糕點等多種選擇，皆是名店名物的強力推薦。 

屏東縣為迎接全中運的選手、隊職員和加油應援團，屏東買起來提供「全中運暖心接待優惠方案」，讓選手和親友團到屏東比賽時，在屏東二家百貨公司就可以補充各項用品的優惠，補充營養和體力，歡迎親友團一起到屏東為選手加油，享受賽事樂趣。

屏東縣政府號召縣內店家推出「屏東買起來」優惠，首波優惠上架，搭配7月18日到23日舉辦全中運，還推出全中運暖心接待優惠，邀請民眾造訪屏東，一次買起來，感受屏東好好買。圖／取自「屏東買起來」網站
屏東縣政府號召縣內店家推出「屏東買起來」優惠，首波優惠上架，搭配7月18日到23日舉辦全中運，還推出全中運暖心接待優惠，邀請民眾造訪屏東，一次買起來，感受屏東好好買。圖／取自「屏東買起來」網站

屏東縣政府 冰品

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