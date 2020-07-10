頂樓加蓋被拆 建商槓上高市府

高雄市國城建設總裁洪平森被「六號綠洲」管委會指控霸占住家大廈頂樓蓋違建阻礙逃生，高雄市工務局拆除大隊昨拆除，洪平森反控高雄工務局是民粹作為，洪強調，頂樓陽台和露台純屬私人產物，不是避難平台，工務局應依法「更正」，對於外界不當抹黑， 國城將蒐證提告。

「六號綠洲」頂樓被歸為違建爭議，國城建設總裁洪平森滿腹委屈，昨午發出聲明稿重申，頂樓的陽台和露台純粹是私人產權，不是避難平台，且面積為11409平方公尺的「露台」，須經住戶室內空間才能到達，而非設有樓梯通達，除此，兩側出口處因設有吸煙、排煙設備、電箱、水錶箱等公共設施，寬度僅67與71公分，「難道會有這種通道的避難平台嗎？」

洪平森說，當初興建「六號綠洲」依據《建築技術規則建築設計施工編》第99條規定，在住宅大樓頂樓設置比法令規定面積還多的「屋頂避難平台」，但當時因建築師把100多平方公尺的「露台」，涵蓋在「屋頂避難平台」範圍，工務局審圖時也未發現錯誤，才導致問題。

高市工務局表示，國城建設所謂的「露台」，當時依法認定屬於「屋頂避難平台」，現在住戶提出爭議的位置是頂樓「屋頂突出物」，屬法定公共空間，工務局依法行政，當有危及公共安全時，列為優先拆除。

洪平森無奈說，當初因建築師登記內容錯誤，工務局審查未察覺，導致影響建築物使用，「苦果不應由人民承擔」。如今他們發現問題，想請求重新依法「更正」，全案甚至被泛政治化，他先後向高雄代理市長楊明州和監察院陳情，都沒有獲合理回應。