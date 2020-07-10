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大樓產權爭議難解被當違建拆 知名建商發聲明吐苦水

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國城建設公司起造的「六號綠洲」大樓，出現頂樓產權爭議。 圖／國城建設提供
國城建設公司起造的「六號綠洲」大樓，出現頂樓產權爭議。 圖／國城建設提供

高雄市國城建設總裁洪平森被「六號綠洲」管委會指控霸占住家大廈頂樓蓋違建阻礙逃生，高雄市工務局拆除大隊今天到場拆除，洪平森反控高雄工務局是民粹作為，他強調，頂樓陽台和露台純屬私人產物，並不是避難平台，工務局應依法「更正」，至於外界不當的抹黑， 國城也將蒐證提告。

高雄市三民區「六號綠洲」大樓管委會與起造這棟大樓的建設公司總裁發生產權糾紛，今年5月19日，高雄高等行政法院宣判屋頂避難平台或露台為公共部分，非屬約定專用區域，但住戶轉向監委陳情，工務局今天執行22樓鐵架拆除。

對於「六號綠洲」頂樓被歸為違建爭議，國城建設總裁洪平森滿腹委屈，昨午發出聲明稿重申，頂樓的陽台和露台純粹是私人產權，不是避難平台，且面積為11409平方公尺的「露台」，須經住戶室內空間才能到達，而非設有樓梯通達。除此，兩側出口處因設有吸煙、排煙設備、電箱、水錶箱等公共設施，寬度僅67與71公分，「難道會有這種通道的避難平台嗎？」

洪平森說，當初興建「六號綠洲」時他們依據《建築技術規則建築設計施工編》第99條規定，在住宅大樓頂樓設置比法令規定面積還多的「屋頂避難平台」，但當時因建築師把100多平方公尺的「露台」，涵蓋在「屋頂避難平台」範圍，工務局審圖時也未發現錯誤，才導致今日的問題。

不過高市工務局表示，國城建設所謂的「露台」，當時依法認定屬於「屋頂避難平台」，而現在住戶提出爭議的位置是頂樓「屋頂突出物」，屬法定公共空間，工務局依法行政，當有危及公共安全時，列為優先拆除。 

洪平森無奈地說，當初因建築師登記內容錯誤，工務局審查也未察覺，導致影響建築物的使用，「苦果不應由人民承擔」。如今他們發現問題，想請求重新依法「更正」，全案甚至被泛政治化，他先後向高雄代理市長楊明州和監察院陳情，都沒有獲得合理回應。

國城建設公司起造的「六號綠洲」大樓，出現頂樓產權爭議，鬧到被檢舉成為違建，總裁洪平森重申，這是私人產權，不是公共避難平台，卻被扭曲。記者王昭月／攝影
國城建設公司起造的「六號綠洲」大樓，出現頂樓產權爭議，鬧到被檢舉成為違建，總裁洪平森重申，這是私人產權，不是公共避難平台，卻被扭曲。記者王昭月／攝影

建築 高雄市 違建

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