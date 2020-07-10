金門航空之爭再起？汪建勳拿出預查核定書喊告

金門航空之爭再起？金門航空還沒飛上天，2位有意申請者出招頻頻，5年前就開始籌組「金門航空公司」的中華兩岸飛航交流協會理事長汪建勳今天主動提供經濟部的「金門航空股份有限公司」預查核定書，強調將對侵權的「金門航空籌備處」採取必須的法律途徑。對此，金門航空籌備處總召集人陳滄江表示，「不予置評，不予回應」。

前金門縣議員陳滄江今年3月底在金門在地報紙上刊登廣告徵求「金門航空公司LOGO識別標誌設計」，引起汪建勳的不滿，汪隨即也刊登聲明反擊，指稱「金門航空」的公司名，已獲得經濟部的預查核定書，他有公司名稱登記使用權，質疑陳已侵犯公司名稱登記使用權的疑慮，雙方隔空交火，引起地方關注。

之後陳滄江與籌備處召集人蔡傳成又到金門高職捐贈程儀、發表金門航空公司LOGO識別標誌與送金門航空空廚麵包給金門學童，動作頻頻，屢屢躍上媒體。

對此，汪建勳今天主動提供經濟部的「金門航空股份有限公司」預查核定書給媒體，並以「知法犯法，妄論飛安！」來指控陳滄江，汪建勳說，金門航空名稱一再遭嚴重侵權使用，金門航空股份有限公司之名稱，早由經濟部審查核定給他使用。

汪建勳表示，有關金門航空股份有限公司之名稱，早由經濟部審查核定，金門航空籌備處召集人也清楚，認為其不顧法令規範，一再透過媒體大肆宣傳，藉此提高個人或團隊知名度，其動機相當可議。

汪建勳指出，他因故念侵權者非航空專業人士，不甚了解相關法令規定，所以先前未對其侵權行為採取任何法律訴究，僅以登報公開聲明給予適度的警醒，但對方不以為意，依然故我，已嚴重影響他們團隊的籌備規劃進度及造成商業損失，決定不再縱容該團隊藐視法令行為，將採取必須之法律途徑究責，匡正視聼。