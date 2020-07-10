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質詢幼兒園不當管教遭圍剿 邱于軒：我憑良心保護幼童

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄報導　
高雄市幼補教團體質疑市議員邱于軒質詢幼兒園老師不當管教幼童之事不實，邱于軒強調她所說屬實，家長可作證。記者楊濡嘉／攝影
高雄市幼補教團體質疑市議員邱于軒質詢幼兒園老師不當管教幼童之事不實，邱于軒強調她所說屬實，家長可作證。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員邱于軒最近在議會質詢大寮區、林園區各一所幼兒園有不當管教幼童的行為，高雄市6個幼、補教團體今天批判邱是「不實指控」、「作秀過頭」，要邱向高雄市幼教界公開道歉。邱于軒表示，她所說的幼兒園老師不當管教幼童是事實，她憑良心保護家長、保護幼童，也希望幼兒園改善後繼續經營，為什麼要道歉？今天並有家長力挺邱于軒，強調邱所質詢的是事實。

邱于軒連續兩次在議會質詢大寮區和林園區各一所幼兒園的老師涉不當管教幼童，大寮區的幼兒園老師將幼童的手拉起來大轉一圈，造成幼童手骨折，林園區的幼兒園老師用膠帶把幼童的手黏起來，說是「哆啦A夢的手」。

今天包括高雄市教保協會、高雄市幼稚教育學會、高雄市私立兒童福利協會、大高雄補教暨履保協會、高雄市兒童課後照顧服務協會、高雄市補習教育暨品保協會等開記者會，指邱是「不實指控」，並「強烈質疑邱議員不僅作秀過頭，更疑似為下次選舉，行清理不相挺的戰場之實。」要邱向高雄市幼教界公開道歉，「向幼教職業生涯遭受嚴重傷害的相關從業人員認錯」。

今天有大寮、林園這兩所幼兒園的家長到議會聲援邱于軒，他們強調邱所言是事實。大寮區幼兒園的施姓家長並表示，有監視錄影畫面為證，已對幼兒園提告。林園區幼兒園部分幼童的家長也提告。高雄市社會局今天則協助家長和幼童做心理諮商。

邱于軒說，她不是為政治或選舉，只是憑良心為受不當管教的幼童及其家長說話，所說的是事實，而且努力朝家長、幼童、幼兒園三贏的方向努力，為什麼她要道歉？如果幼教團體對她有不實指控，她不排除採取法律行動。邱說到激動處，忍不住哽咽。

幼兒園 高雄市 幼教

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