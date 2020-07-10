屏東店家300多項優惠 歡迎全中運選手用振興券

紙本振興3倍券15日起發放，適逢全國中等學校運動會18日至23日在屏東舉行，屏東縣政府號召全縣店家一同推出「屏東買起來」優惠活動，首波優惠300多項，歡迎全中運選手踴躍使用振興券。

屏東縣政府表示，首波共有100多家店家共推出300多項的振興券優惠措施，無論百貨公司或地方特色小吃，美食好康都網羅在內。

縣府指出，為了迎接全中運的選手、隊職員和加油應援團，「屏東買起來」特別提供「全中運暖心接待優惠方案」，讓選手和親友團來到屏東比賽時，在屏東2家百貨公司就可享有用振興券補充營養、體力和各項用品的優惠。

縣長潘孟安表示，屏東的物產無論是咖啡、可可、檸檬和黑鮪魚等都是全台灣的重要產地，在地物產的料理餐廳和伴手禮方面，都值得大家到產地來消費。