高市議員踢爆虐童 反被幼教團體指控「預謀養案」

高雄市議員邱于軒日前連續踢爆兩家幼兒園疑似虐童引發關注，卻遭高雄市六大幼補教團體指控「預謀養案」，施壓教育局作秀爭出頭，已造成幼教業寒蟬效應，許多托育機構及幼兒園教師認為被汙名化，已爆離職潮，業者並埋怨教育局配合演出。邱于軒表示，她是為了保護幼童保護家長，與選舉及政治無關，不解為何遭指責。

高雄市議會正值質詢，市議員邱于軒近來連續爆料林園及大寮兩家幼兒園涉不當管教，高雄市教育局在質詢隔日安排稽查，邱也現身，包括高雄市兒童教保協會 、高雄市兒童課後照顧服務協會、高雄市私立兒童福利協會及高雄市補習教育暨品保協會等六個幼補教協會代表今天聯合陳情，批評議員作秀，重擊幼教業士氣，已爆離職潮。

高雄市兒童教保協會理事長李美雲說，幼教老師涉不當管教，民代應深入了解兩造說法，居中調解才對，有錯該處分就處分，但議員聽信家長一方陳情即在議會質詢，隔天再找教育、工務等局處人員入園稽查，市府教育局竟「配合演出」。

高雄市幼稚教育學會榮譽理事長鄭振旺則說，案子在5月間發生，7月才質詢，不免令人質疑預謀養案，且事情鬧大，讓高雄被視為虐童的天堂。

邱于軒下午出面澄清，表示自己心很坦蕩，揭發問題是為了保護幼童及家長，他不怕六大團體提告。疑出包的功兒園實在有必要稽查，且全程都錄影為證。

橘子園幼兒園長謝冰雁感嘆，幼教業不乏愛心老師，包括幫失禁幼童捧大便，孩子熱痙攣時，伸出手臂讓幼童咬住，避免 孩子咬傷舌頭，這些事蹟從沒被報導，反倒虐童案被渲染。

高雄市教育局表示，接獲民眾反映幼兒園違規或不當管教情時，教育局到園方查核等程序都是依法行政，也同時將進行相關督察與輔導。至於是否配合民代演出？，教育局未作答覆。