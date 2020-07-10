快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

高市議員踢爆虐童 反被幼教團體指控「預謀養案」

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市六大補教業聯合指控高雄市議員邱于軒「預謀養案」，打擊業者士氣。記者王昭月／攝影
高雄市六大補教業聯合指控高雄市議員邱于軒「預謀養案」，打擊業者士氣。記者王昭月／攝影

高雄市議員邱于軒日前連續踢爆兩家幼兒園疑似虐童引發關注，卻遭高雄市六大幼補教團體指控「預謀養案」，施壓教育局作秀爭出頭，已造成幼教業寒蟬效應，許多托育機構及幼兒園教師認為被汙名化，已爆離職潮，業者並埋怨教育局配合演出。邱于軒表示，她是為了保護幼童保護家長，與選舉及政治無關，不解為何遭指責。

高雄市議會正值質詢，市議員邱于軒近來連續爆料林園及大寮兩家幼兒園涉不當管教，高雄市教育局在質詢隔日安排稽查，邱也現身，包括高雄市兒童教保協會 、高雄市兒童課後照顧服務協會、高雄市私立兒童福利協會及高雄市補習教育暨品保協會等六個幼補教協會代表今天聯合陳情，批評議員作秀，重擊幼教業士氣，已爆離職潮。

高雄市兒童教保協會理事長李美雲說，幼教老師涉不當管教，民代應深入了解兩造說法，居中調解才對，有錯該處分就處分，但議員聽信家長一方陳情即在議會質詢，隔天再找教育、工務等局處人員入園稽查，市府教育局竟「配合演出」。

高雄市幼稚教育學會榮譽理事長鄭振旺則說，案子在5月間發生，7月才質詢，不免令人質疑預謀養案，且事情鬧大，讓高雄被視為虐童的天堂。

邱于軒下午出面澄清，表示自己心很坦蕩，揭發問題是為了保護幼童及家長，他不怕六大團體提告。疑出包的功兒園實在有必要稽查，且全程都錄影為證。

橘子園幼兒園長謝冰雁感嘆，幼教業不乏愛心老師，包括幫失禁幼童捧大便，孩子熱痙攣時，伸出手臂讓幼童咬住，避免 孩子咬傷舌頭，這些事蹟從沒被報導，反倒虐童案被渲染。

高雄市教育局表示，接獲民眾反映幼兒園違規或不當管教情時，教育局到園方查核等程序都是依法行政，也同時將進行相關督察與輔導。至於是否配合民代演出？，教育局未作答覆。

高雄市 教育局 幼兒園

延伸閱讀

為還許崑源清白 許崑源家屬明天提告7人

4童遭老師膠帶綑手 高市府要查

被指不當管教幼童 高市林園區幼兒園喊冤

不當管教？幼童示範膠帶綁手：老師說是哆啦A夢的手

相關新聞

高市議員踢爆虐童 反被幼教團體指控「預謀養案」

高雄市議員邱于軒日前連續踢爆兩家幼兒園疑似虐童引發關注，卻遭高雄市六大幼補教團體指控「預謀養案」，施壓教育局作秀爭出頭，...

爺爺腦中住「ET怪人」地磨兒國小學童們創作失智症繪本

屏東縣三地門鄉地磨兒國小四年甲班22名學童藉由老幼共學課程，4年來，每月到鄰近三地門日照中心與VUVU（排灣族祖孫統稱）...

金門塔山電廠首度進行彩繪煙囪 可望成新地標

金門的塔山發電廠近期正在進行新建機組擴建計畫，原本的煙囪也由2座變成3座，其中畫著風獅爺的9、10號新機組煙囪近日已經完...

旗山廢爐渣花3個月僅清走3車 高市議員質疑監督不力

高雄旗山大林農地掩埋百萬噸中鋼廢爐渣，萬大公司今年4月起展開清運。高市議員陳善慧、朱信強今天在高市議會質詢指出，業者執行...

憂空汙影響健康 高市議員要求石化區居民全面健檢

高雄是石化業重鎮，今年初以來，陸續發生信昌化工、台氯氣體外洩與中油林園等工安意外或空汙事件，高市議員王耀裕今天在市議會替...

學霸青年投入鄉長補選 激出崁頂史上最火熱基層選舉

人口1.5萬的屏東縣崁頂鄉長補選明天投票，呈「3搶1」態勢；地方小選舉關注度不高，卻因民眾黨主席柯文哲兩度南下為結盟的廖...

助好孕 到宅母嬰照護月嫂 屏東縣府推出照護媒合平台

屏東助好孕，開創宅經濟，屏東縣政府推出到宅母嬰照護月嫂服務，友善托育環境提前至孕產照顧開始，縣府從今年初培訓母嬰照護月嫂...

屏市鄰里整編 明年79里併為59里

歷時多年的屏東市鄰里整編案，昨天在代表會三讀通過，從原本79里合併為59里，公所預計一周內送縣府審查後再送內政部核定，預...

高市挖路管控耽誤效率 代市長允改善

為減輕挖埋管線一挖再挖造成的交通衝擊，高雄市工務局設立「道路挖掘管理中心」，控管挖埋時間、順序等，高雄市議員鄭光峰接獲建...

好學橘／傳唱恆春民謠 陳英少女唱到老

傳唱百年的恆春民謠，透過音樂傳達對土地的真摯感情與生活記憶，88歲傳藝師陳英從少女唱到老，她不識字，卻在民謠界有一席之地...

烈嶼「水黑」民眾抱怨衣服越洗越髒 原來是管線被挖破

金門烈嶼（小金門）包括東林村等地的民眾從前（7）日晚間就發現自來水竟然是黑色，剛開始大家還以為是自家的水塔有問題，沒想到...

太陽能電板下養健康白蝦 「漁電共生」售電兼賣蝦

白蝦是目前國際上最重要且發展最迅速的海水養殖蝦類，台灣引進後近年卻飽受病害之苦，農委會水產試驗所與畜衛所合作，建立一貫...

熱門新聞

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

苑裡農會總幹事劉昌軒病逝 告別式10日上午舉行

6歲女童隨白沙屯媽進香祈願 今帶著眾人集氣第四次開刀

空中巴士A321飛抵台東 創豐年機場國內最大飛機起降

假日塞平日也塞 汐止大同路綠帶盼闢車道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。