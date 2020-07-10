爺爺腦中住「ET怪人」地磨兒國小學童們創作失智症繪本
屏東縣三地門鄉地磨兒國小四年甲班22名學童藉由老幼共學課程，4年來，每月到鄰近三地門日照中心與VUVU（排灣族祖孫統稱）互動跨代共學，從陌生到陪伴，歷時2年，創作「記憶藏寶盒」、「超人奶奶」兩本繪本，累積46幅圖畫。「超人奶奶」描繪失智的爺爺腦袋住「 ET怪人」，最後學習與「ET怪人」和平共處，繪本童趣又饒富教育意義，繪本預計7月下旬出版，學童們的畫作在屏基一樓門診藝廊展出到10月。
屏東基督教醫院指出，屏東縣地形狹長，偏鄉面積占全縣一半，交通不便及人口老化情形嚴重，資訊與照顧知能落差，容易將失智症早期徵兆誤認正常老化，偏鄉高齡失智症盛行率是都會區2倍。
地磨兒國小四年甲班22名學童，4年來每月兩次老幼共學課程，學童們從陌生、害怕到學會與長輩們相處。導師羅宜婷說，創作繪本契機，發現學童們對照顧失能、失智長輩不太熟悉，為讓學童們認識失智症、以及失智症照護，展開繪本創作，歷時2年，畫出46幅圖畫，出版兩本「記憶藏寶盒」、「超人奶奶」。
「記憶藏寶盒」、「超人奶奶」，兩本繪本是首創原住民排灣族失智症繪本，「記憶藏寶盒」融入原住民族元素，VUVU的藏寶盒裝著寶物琉璃珠、獵刀、鼻笛等，但隨著失智症發作，藏寶盒寶物消失，孫子跟著長輩一起尋找寶物，雖然VUVU將寶物的故事忘記了，孫子告訴VUVU「我會幫您記住美好故事，繼續傳承…」。
羅宜婷說，「超人奶奶」以照顧者的角度奶奶與孫子的視角描述，失智症的爺爺腦袋住「ET怪人」控制爺爺思想，讓爺爺忘記事情，奶奶與孫子從一開始想要打敗「ET怪人」到後來學會如何和平共處，詼諧又童趣。
屏基三地村失智友善專案計畫護理師莊玉美說，老幼互動過程是課堂上學不到的，豐富VUVU心靈，學生也從VUVU身上培養同理心，學習照顧關懷他人的方法。
坊間關於失智症的兒童繪本，多為翻譯或以非原住民文化為主軸，師生們在屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」募款專案贊助，歷時2年，今年7月出版。
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