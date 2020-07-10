金門塔山電廠首度進行彩繪煙囪 可望成新地標

金門的塔山發電廠近期正在進行新建機組擴建計畫，原本的煙囪也由2座變成3座，其中畫著風獅爺的9、10號新機組煙囪近日已經完成，其他兩根煙囪，未來會分別畫上水獺和鱟、戴勝和冬季的候鳥鸕鶿，3根煙囪預計11月份就會全部彩繪完成，未來可望成為金門的新地標。

台灣電力公司金門塔山發電廠位在水頭碼頭附近，原本只有紅白相間的2座煙囪，為了迎接第3座煙囪，塔山發電廠去年舉辦煙囪彩繪設計競圖，最終票選出3張作品，由金門吉祥物風獅爺、水獺、縣鳥「戴勝」的圖案勝出。

塔山電廠工務所機電經理 李正俊表示，這是金門首次進行彩繪煙囪，各界都很重視，他們也延攬知名畫師協助彩繪，從4月6日開始進行，預計11月初竣工，工期為210天，總工程款1500萬。彩繪的作品，展現金門的自然景觀、人文風采、信仰或建築等元素，融入當地特色。

塔山電廠的土木工程師許達偉透露，因為煙囪高達62米，在高空彩繪，最怕遇上風力強勁，此次捨用傳統鷹架與洗窗的垂吊平台，特別從加拿大引進高架工作平台，它是使用螺旋齒輪升降，類似像遊樂場的「大怒神」設施一樣，比較安全，不會隨風搖晃，適用於高樓層作業。

畫煙囪最困難的是什麼？畫師張峰瑞表示，就是將圖等比例的放樣到煙囪上，因此在初期的彩繪放樣，要從各角度不斷的進行調整及修改，才能將煙囪彩繪施作到完美，張峰瑞說，他會騎著機車到處遠眺煙囪，最後才把底圖畫好。他們共有6人同時作業，先上底漆，最後是上面漆，採用最好的樹脂油漆，最少能撐10年。