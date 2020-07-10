澎湖漁船捕獲綠蠵龜 先安置擇期野放

澎湖籍「金吉亨」漁船今天在赤崁海域作業時，意外捕獲一隻綠蠵龜，岸巡與澎湖縣政府立即送往澎湖海龜救護收容工作站安置，擇期再行野放。

金馬澎分署第七岸巡隊指出，澎湖籍「金吉亨」漁船上午在赤崁海域作業起網時，一隻保育類動物綠蠵龜意外觸網，楊姓船長在返港後立即向赤崁漁港安檢所通報，順利將海龜護送至岸上，並通報澎湖縣農漁局生態保育科協處。

澎湖縣農漁局生態保育科表示，這隻列為保育類動物的綠蠵龜，龜甲長68公分、寬59公分，外觀並無明顯外傷，狀況良好，先行護送至水產試驗所澎湖海龜救護收容工作站安置，擇期再行野放。

綠蠵龜，俗名為石龜，屬一級保育類動物，生活區域以太平洋及印度洋水域範圍為主。牠們的背甲大致呈現心臟形，頭部具有麟片，與蛇很相似。